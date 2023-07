Los amantes del cine de Pedro Almodóvar están de suerte. Una ruta recorre los lugares donde el director manchego grabó sus películas en Madrid y que llevaron al panorama internacional del séptimo arte lugares tan emblemáticos como la Plaza Mayor, Las Ventas o el mismo Cine Doré.

La capital bien podría considerarse ya una 'chica Almodóvar', puesto que la carrera del director y la capital están "ligadas" como "las dos caras de una moneda", según ha reconocido en varias ocasiones él mismo. Madrid ha sido escenario desde películas iniciales como Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980) hasta la obra Dolor y Gloria (2019).

En la ruta, organizada por Madrid Film Office - servicio público del Ayuntamiento de Madrid para la promoción de rodajes en la ciudad-, se recuerdan escenas como la de la actriz Carmen Maura observando la Gran Vía desde una terraza en Mujeres al borde de un ataque de nervios o a Miguel Bosé cantando Un año de amor en el tablao Villa Rosa, durante la película Tacones lejanos.

"Madrid es la auténtica 'chica Almodóvar' porque sale en absolutamente todas las películas de Pedro. Esta ruta trata sobre descubrir Madrid a través de las localizaciones donde el director ha hecho toda su filmografía", indica a TVE, Pedro, uno de los guías de la ruta.

El Cine Doré o la Taberna Alhambra, algunas de las paradas

En este recorrido tampoco podía falta el Cine Doré, que aparece hasta en dos ocasiones en la filmografía de Almodóvar: en Hablé con ella, cuando el personaje de Benigno va a ver la película muda El amante menguante; su precioso interior modernista y en Dolor y gloria, donde se grabaron algunas escenas.

Cabe mencionar, además, la parada en la Taberna Alhambra, que a los más aficionados, les recordará como el personaje de Chus Lampreave lleva allí a sus nietos en ¿Qué he hecho yo para merecer esto! porque en su pueblo dicen que "quién no ha visto Graná, no ha visto ná" y visitar este restaurante en una manera de consolarse.

"Es una manera de poderlo revivir y visitar lugares icónicos de la ciudad donde las anécdotas que ellos han vivido en el sofá de su casa de repente cobran realidad en una ciudad", considera la representante de Madrid Film Office, Laura Navarrete.

Los detalles se palpan en todos los rincones y la ruta está llena de anécdotas. Por ejemplo, aunque Todo sobre mi madre se grabó en Barcelona, también tiene un toque madrileño: el colorido paraguas con que Manuela espera a su hijo en esta película es de la fábrica de paraguas, abanicos, bastones, sombrillas y mantones Casa Diego, situada en plena Puerta del Sol desde 1823.

Esta y muchas otras sorpresas pueden verse esta actividad, una alternativa para pasar el verano recordando algunas de las escenas más míticas del cine español.