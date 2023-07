El fuego está convirtiendo las vacaciones de muchos en una auténtica pesadilla. Los incendios están azotando diferentes zonas turísticas en Italia, Portugal, Grecia, Argelia y Túnez, lo que ha sorprendido a miles de turistas, cientos de ellos españoles. Mientras algunos de ellos han sido evacuados, otros todavía esperan un destino en los aeropuertos.

Esto le ha ocurrido a Julio en Sicilia: "Lo que había era un caos en el aeropuerto, porque es muy pequeño y había cientos de personas", explica a TVE. "Desde Trapani hasta Palermo, los fuegos llegaban hasta las carreteras y había coches prendidos", señala.

Ha pasado la noche enlazando autobuses para poder llegar a Siracusa. "Había mucho peligro, mucho humo por toda la ciudad", cuenta, y dice que han llegado a caer pavesas sobre su cabeza, que son partículas pequeñas y ligeras de materia inflamada que se desprenden del fuego y que acaban convirtiéndose en ceniza.

Sin luz ni agua en Rodas

En la isla griega de Rodas, la situación es muy parecida. Encarnación vive lejos del fuego, pero lleva dos días pendiente del teléfono porque su hija vive en la isla. "No puede contarme mucho porque siempre termina llorando y no puede hablar" explica a RTVE.es. Dice que allí no tiene luz ni agua y que quiere irse de la isla y no quiere dejar a su marido solo allí. De hecho, muchos turistas llevan días dejando esta localidad griega mediante autobuses e incluso en barcos y lanchas privadas.

Rubén es guía turístico y trabaja en Atenas en una agencia de viajes. Cuenta lo duros que están siendo estos días. "Son unas horas de mucha incertidumbre porque va saliendo cada vez más fuego. Cada día tenemos más llamadas en las que nos preguntan con nerviosismo porque hay mucha gente que no sabe si va a ir a sus vacaciones o no", explica este trabajador a TVE.

Esto es algo que se repite en Túnez, Portugal y Argelia, zonas que han pasado en cuestión de horas de tener un cielo azul a otro naranja, del paisaje verde al negro, del entorno idílico al devastado. De hecho, en Argelia han muerto 34 personas a causa de los fuegos y en Italia se han encontrado cinco cadáveres. A todo esto se suma las olas de calor que está atravesando estos países, con temperaturas por encima de los 40 grados en diversos municipios, lo que dificulta extinguir los incendios.