Mensajes de redes cuestionan la votación en tiempo récord en el municipio riojano de Villarroya, completada en 26 segundos en las elecciones generales del 23 de julio, porque los vídeos del proceso muestran a una electora identificándose con un DNI que tiene aparentemente la fotografía de un hombre y porque el último elector introduce dos sobre en la urna del Senado. El alcalde del municipio, Salvador Pérez Abad, admite las dos incidencias pero subraya que no han tenido consecuencias en el resultado de la votación. El regidor asegura a VerificaRTVE que una vecina conocida y censada en el municipio mostró por error un DNI que no es el suyo y confirma que el segundo sobre depositado por el último elector no se contabilizó como voto.

“Una señora vota con el DNI de un señor con bigote, y el siguiente señor mete dos papeletas distintas al Senado”, dice un mensaje con más de 2.900 retuits y 12.000 'me gusta'. El tuit difunde un vídeo de 42 segundos que muestra la votación en Villarroya en las elecciones del 23 de julio, con una mujer votando en segundo lugar tras enseñar un DNI con una foto aparentemente de hombre y con un último elector que introduce dos sobres en la urna para el Senado. “Me temo que el Guinness World Records no lo va a validar”, dice otro mensaje.

El alcalde de Villarroya, Salvador Pérez Abad, ha confirmado a VerificaRTVE que la segunda electora se identifica mostrando un DNI que no es suyo. “Se ve que entregó un carnet que no es el de ella”, ha afirmado, antes de subrayar que es una vecina censada en Villarroya que es conocida por el resto de residentes. “Nos conocemos todos”, ha apostillado. En VerificaRTVE hemos constatado que la mujer de la grabación participó en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y en los comicios generales del 10 de noviembre de 2019. El primer edil de la localidad riojana nos cuenta que “fue un error que tuvo ella, no por malicia, ni por nada” y añade: “No nos dimos cuenta”. Pérez Abad considera que “puede ser que se equivocara al coger el carné y no se dio cuenta”.

Los mensajes de redes también señalan que uno de los electores introdujo dos sobres en la urna del Senado. Es cierto. El hombre que vota en última posición introdujo su sobre de votación y, por error, instantes después metió un segundo sobre que previamente estaba situado sobre la urna. En VerificaRTVE hemos comprobado que este segundo sobre no se ha contabilizado como voto porque los resultados publicados por el Ministerio del Interior reflejan que en la votación para el Senado en Vilarroya se depositaron siete papeletas, correspondientes a siete votantes. El alcalde nos confirma que el segundo sobre no se contabilizó y que lo sucedido “consta en el acta que se hizo". "Está todo bien aclarado”, recalca.

En VerificaRTVE hemos desmontado falsedades publicadas en redes sociales sobre las elecciones generales del 23 de julio, como los bulos difundidos durante la jornada electoral y la desinformación compartida en aplicaciones de mensajería móvil desde la convocatoria anticipada de los comicios a finales de mayo. También hemos contrastado con datos y estadísticas los principales mensajes en los tres debates electorales celebrados en julio: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el debate a siete en RTVE y el debate final entre los candidatos de PSOE, Sumar y Vox organizado por la corporación pública.