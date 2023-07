En redes sociales comparten imágenes de la propaganda electoral que envían los partidos políticos y aseguran que es una estafa que algunas formaciones manden las papeletas para el Senado con las casillas de sus candidatos ya marcadas. Es falso. Los partidos sí pueden remitir sus papeletas para el Senado marcadas de antemano en la propaganda que remiten a los ciudadanos porque esta práctica está avalada por la Junta Electoral.

“Estafadores en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona. Partido ERC pone marcada su casilla para que las personas más ignorantes no se den cuenta", leemos en el rótulo de un vídeo difundido en TikTok. En Twitter un mensaje asegura: “Fijaos si se han dado cuenta de que soy de Alicante, que de momento sólo me ha llegado el sobre del PP. Y fijaos si es el PP, que la papeleta del Senado me la envían ya marcada”. En Facebook encontramos otra publicación que dice: “las papeletas recibidas en tu buzón conlas 3 x marcadas, te imponen los candidatos, es inadmisible, ir en contra del principio de las listas abiertas, NO pierdas tu derecho a decidir”.

Es legal que los partidos remitan sus papeletas para el Senado marcadas de antemano en la propaganda que envían por correo. Esta práctica está autorizada desde 1986 por la Junta Electoral Central, el órgano que regula el desarrollo de los procesos electorales en España. En un acuerdo adoptado el 26 de mayo 1986, la Junta Electoral Central determinó que “las papeletas para el Senado impresas por las candidaturas pueden llevar impresa la identificación del voto del elector”. En su resolución, puntualiza que “tales papeletas no podrán ofrecerse en los colegios electorales el día de la votación, pero sí podrán ser utilizadas por los electores para ejercer el derecho de sufragio”.

Las papeletas del Senado que recibamos para votar por correo y las que encontremos a disposición de los ciudadanos en el colegio electoral no deben estar marcadas. Corresponde al elector rellenarlas. Así lo establece la Ley de Régimen Electoral en su artículo 172, donde señala que en las papeletas destinadas a la elección de senadores “el nombre de cada candidato irá precedido de un recuadro” y “el votante marcará con una cruz el recuadro correspondiente al candidato o candidatos al que otorga su voto”. En el caso del voto por correo, el Ministerio del Interior ha subrayado anteriormente que “el elector debe marcar con una cruz a los candidatos” que quiera seleccionar.

El número máximo de casillas que hay que marcar en la papeleta del Senado depende de la circunscripción. Según la Ley de Régimen Electoral, “los electores pueden dar su voto a un máximo de tres candidatos en las circunscripciones provinciales, dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla, y uno en el resto de las circunscripciones insulares”. Si en las papeletas del Senado marcamos más casillas de las permitidas en nuestra circunscripción, se considerará “voto nulo”. Además, en las elecciones al Senado se considerará "voto en blanco", pero válido, cuando las papeletas “no contengan indicación a favor de ninguno de los candidatos”. En las elecciones generales se eligen 208 de los 266 senadores por sufragio universal y el resto los designan los parlamentos autonómicos. En RTVE ya te hemos explicado cómo es el sistema de votación para el Senado este 23 de julio, un proceso en el que “se pueden marcar en una lista abierta hasta tres candidatos, del mismo o de distintos partidos”.

Es una práctica habitual de los desinformadores difundir bulos en campaña electoral con el objetivo de sembrar dudas sobre los procesos democráticos. En VerificaRTVE detectamos contenidos falsos o engañosos que circulan una y otra vez en redes sociales e Internet a pesar de estar ampliamente desmentidos. Es el caso del bulo que asegura que Indra realiza el recuento de votos en las elecciones o el mensaje falso sobre el voto por correo que empezó a circular menos de 24 horas después del anuncio del adelanto electoral al 23 de julio.