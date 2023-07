Nos habéis remitido a nuestro servicio de WhatsApp una imagen de un mensaje de correo electrónico que se presenta como si lo remitiera el Ministerio del Interior y que invita a clicar en un enlace para comprobar si has sido elegido como miembro de una mesa electoral en los comicios del 23 de julio. Es falso. Es un email fraudulento que suplanta al Ministerio del Interior. La comunicación de la designación como miembro de una mesa electoral no corresponde a este departamento gubernamental sino a la Junta Electoral de Zona.

“Como bien sabrá el próximo 23 de julio se celebra (sic) las elecciones generales del Gobierno de España”, asegura el correo electrónico cuya captura circula por WhatsApp y otras redes y que muestra un logotipo del Ministerio del Interior en su encabezamiento. "Su presencia en las urnas y su voz en las decisiones políticas son el punto de quiebre que puede ejercer una influencia notable", añade el texto, antes de invitar al receptor a pinchar en un enlace para "verificar si ha sido llamado a una mesa electoral".

Este correo electrónico suplanta la identidad del Ministerio del Interior. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha alertado desde Twitter de que este email es "un intento de phishing", un tipo de fraude basado en la suplantación de una institución, una empresa o una personalidad. Subraya además que la comunicación de designación de mesa electoral "llega por correo certificado". No se notifica, por tanto, mediante un mensaje de correo electrónico.

“‼️ NO PIQUES ‼️



Si recibes un mensaje como el de la imagen, ten claro que no te lo envía @interiorgob



��Se trata de un intento de #phishing: NO HAGAS CLIC



��El Ministerio no comunica si te ha tocado estar en una mesa. La notificación llega por correo certificado pic.twitter.com/rT7tMZEj4E“ — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 3, 2023

La notificación al ciudadano sobre la designación como miembro de una mesa electoral no la realiza el Ministerio del Interior, sino que corresponde a la Junta Electoral de Zona y al ayuntamiento de la localidad en la que está censado el elector. Esta comunicación se realiza mediante un envío certificado por Correos que incluye una notificación redactada por la Junta Electoral de Zona. Lo hemos comprobado en VerificaRTVE al consultar una notificación remitida a un elector censado en Madrid que ha sido elegido como miembro de una mesa electoral para el 23 de julio.

La Junta Electoral Central determina que la formación de las mesas compete a los ayuntamientos "bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona". Cada consistorio tiene la responsabilidad de nombrar a los censados elegidos, mediante sorteo público, para formar las mesas electorales, según consta en la web de información electoral del Ministerio del Interior. A los designados se les notifica su condición de miembros de mesa "durante los tres días siguientes al sorteo" aunque, "si se produce más tarde, el retraso no será causa invalidante de la designación".

El correo electrónico que circula en redes contiene errores gramaticales, una característica habitual en los mensajes y comunicaciones fraudulentas. En concreto, se dirige a la remitente con la siguiente expresión: "Estimado Rocío" y posteriormente refiere que en España "se celebra las elecciones generales". También utiliza un término poco habitual para referirse a los comicios del 23 de julio al presentarlos como "elecciones generales del Gobierno de España".

Otro detalle que pone de manifiesto la falsedad del correo electrónico es la dirección que utiliza para el envío. La dirección en cuestión (ministerio@gob.ministerio.com) tiene un dominio que no corresponde con las cuentas oficiales del Ministerio del Interior. Las direcciones de correo electrónico del Ministerio del Interior dependen de la web oficial www.interior.gob.es y tienen la terminación @interior.es. Puedes comprobarlo en direcciones de email citadas como contacto en la propia página ministerial.

Los procesos electorales son un objetivo recurrente de los desinformadores tanto en España como en otros países con regímenes democráticos, con narrativas falsas que intentan poner en entredicho la fiabilidad de la cita con las urnas, el sufragio postal y el recuento de papeletas. En VerificaRTVE hemos desmontado falsedades sobre estas elecciones generales, como el bulo que asegura que no puedes votar por correo si no vas a estar en tu domicilio en julio o la invención de que Marruecos ha pedido que los marroquíes no voten a Vox.