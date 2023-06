Mensajes de redes aseguran que las autoridades de Marruecos han pedido a los españoles y marroquíes residentes en España que no voten a Vox en las elecciones generales del 23 de julio. No es cierto. No hay pruebas que demuestren que las autoridades del país vecino hayan realizado un llamamiento público en este sentido. La Embajada de Marruecos asegura a VerificaRTVE que los mensajes difundidos en redes sociales "son falsos".

“#URGENTE Autoridades marroquíes piden a los españoles y marroquíes residentes en España que PORFAVOR NO voten a VOX. Por el bien de nuestro país NO votéis a VOX (sic)”, leemos en un mensaje de Twitter que acumula más de 1.000 retuits desde el 20 de junio. El tuit comparte una imagen donde aparecen saludándose el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Marruecos, Aziz Ajanuch.

No hay pruebas que demuestren que las autoridades de Marruecos hayan pedido a españoles y marroquíes residentes en España que no voten a Vox en los comicios del 23 de julio. La Embajada de Marruecos en España asegura a VerificaRTVE que “claramente” los mensajes que circulan en redes sociales “son falsos”. "Por supuesto que no hemos emitido nada”, afirma el departamento de Prensa de la legación diplomático, antes de subrayar que “Marruecos siempre respeta el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países”.

Hemos realizado búsquedas específicas en árabe, francés y español con las palabras “Vox” y “españoles” en las cuentas de redes sociales de las autoridades marroquíes y en sus páginas web oficiales y no consta ninguna referencia a este partido político ni al término españoles desde el 29 de mayo, día en que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria de las elecciones generales para el 23 de julio. Analizando el contenido difundido en los perfiles de las autoridades marroquíes en Twitter y Facebook desde ese día hasta el 21 de junio, constatamos que no han publicado ninguna mención a Vox ni tampoco a los “españoles”. Tampoco hemos encontrado ningún registro de mensajes de las autoridades alauíes referidos a Vox durante este periodo de tiempo en la web de Maghreb Arabe Presse (MAP), la agencia oficial de noticias marroquí.

Los mensajes difundidos en redes sociales tienen su origen en un tuit de una cuenta que difunde desinformación y acusaciones sin pruebas de manera recurrente. En VerificaRTVE ya te hemos alertado sobre otras falacias publicadas por este perfil, como los mensajes falsos que aseguran que Vox ha aprobado una “Ley Anti Okupa” en la Comunidad Valenciana o el bulo que afirmaba que la Comisión Europea prepara restricciones de agua para toda la población.