Mensajes de redes aseguran que Vox ha conseguido aprobar una "Ley Anti Okupa" en la Comunidad Valenciana para "echar a los okupas en menos de 24 horas". Es falso. En esta comunidad autónoma la formación que lidera Santiago Abascal no ha aprobado recientemente ninguna norma para expulsar a ocupas. Las Cortes regionales están disueltas y el Gobierno que lidera el socialista Ximo Puig está en funciones hasta que tome posesión el siguiente ejecutivo en la nueva legislatura.

"#URGENTE VOX consigue aprobar la Ley Anti Okupa en la Comunidad Valenciana. Fuera los okupas en menos de 24h", leemos en un mensaje de Twitter con más de 2.400 retuits y 7.800 'me gusta' publicado el 13 de junio. El tuit comparte una imagen donde aparecen Carlos Flores (candidato de Vox a la Comunidad Valenciana), Ignacio Gil Lázaro (presidente de Vox Valencia) y Juan Manuel Badenas (candidato de VOX a la alcaldía de Valencia) en una sede del partido. "Gracias a VOX se ha conseguido aprobar la Ley Anti Okupa" en la Comunidad Valenciana, dice otro mensaje difundido en la misma red social.

Vox no ha aprobado recientemente una norma en la Comunidad Valenciana para echar a los ocupas. Las Cortes Valencianas están disueltas desde el 4 de abril de 2023 por la convocatoria de elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, como puedes comprobar en este decreto publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana. Hasta que no se celebre la sesión constitutiva de Las Cortes prevista para el 26 de junio, el Parlamento no retomará su actividad, lo que imposibilita que esta formación política haya aprobado recientemente una ley como la que mencionan los mensajes de redes. Durante este periodo el Gobierno valenciano sigue liderado por el socialista Ximo Puig y ejerce en funciones hasta que tome posesión el próximo gabinete. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece que la iniciativa legislativa corresponde a Las Cortes y al Consell. Hasta que no tomen posesión los nuevos parlamentarios y posteriormente el nuevo gabinete no se podrán aprobar normas autonómicas.

El presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha anunciado el martes 13 de junio un acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana tras los resultados electorales del 28 de mayo. La consecución del acuerdo no implica que estos dos partidos se hagan con el poder de forma inmediata. La actividad parlamentaria y gubernamental comenzará en todo caso tras la toma de posesión de los nuevos diputados regionales prevista el 26 de junio. El propio Mazón ha declarado que queda pendiente la "concreción del programa de gobierno para la próxima legislatura".

Los mensajes falsos difundidos en redes tienen su origen en un tuit de una cuenta que desinforma de manera sistemática. En VerificaRTVE ya te hemos alertado sobre algunas desinformaciones publicadas en este perfil, como el bulo que aseguraba que la Comisión Europea prepara restricciones de agua para toda la población. Otro ejemplo es el falso mensaje que afirmaba que la secretaria de Estado para la Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, había dicho que las matemáticas no sirven para nada.