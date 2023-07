El incendio forestal del noroeste de La Palma ha quedado estabilizado este miércoles con una superficie afectada de 2.900 hectáreas, aunque todavía no han sido extiguidos totalmente catorce puntos dentro del perímetro que no suponen riesgo, por lo que no se puede considerar como controlado.

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha anunciado que no hay frentes activos que puedan extender el perímetro, pero por ahora se mantienen los mismos medios terrestres y aéreos.

"El incendio en la isla de La Palma ha sido declarado como estabilizado tras cinco días



Sigue habiendo 14 puntos activos, por lo que se mantienen los efectivos de emergencia



El fuego comenzó a las 01:05 horas del sábado en la zona de El Fayal y se extendió con rapidez, lo que obligó a una amplia evacuación de vecinos que ya han podido regresar a sus casas. También ha alcanzado unas 200 hectáreas del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.

Los vecinos que aún permanecían desalojados pudieron volver a sus viviendas a última hora del martes, según ha informado el Gobierno de Canarias y el Departamento de Seguridad Nacional. Todo ello tras evolucionar el incendio forestal de forma "favorable" durante esta última jornada, ya que la disminución del viento y la retirada de las nubes facilitaron la actuación de los medios aéreos.