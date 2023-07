Cuando Olivia (nombre ficticio), una joven de unos 17 años, dio a luz a su bebé en un centro hospitalario de Kaga-Bandoro, en República Centroafricana (RCA), su principal preocupación era saber si tendría para comer lo suficiente como para alimentar a su hijo recién nacido dándole el pecho. El parto había ido bien y el bebé estaba sano, pero al nacer en un país en conflicto con unas alarmantes cifras de desnutrición infantil, su futuro no estaba garantizado.

“No pensaba más allá de eso, lo único que le preocupaba era saber si iba a tener algo para comer y dar leche a su hijo”, cuenta a RTVE.es Meritxell Relaño, representante de UNICEF en RCA, que conoció a Olivia hace unos días en uno de los hospitales coordinados por la organización. “Los centros de salud están llenos de niños que sufren desnutrición aguda y severa”, asegura.

Desde hace más de 10 años, los ciudadanos de RCA conviven con un conflicto enquistado y olvidado que ha conducido al país a una situación crítica. A día de hoy, todavía hay una gran multitud de grupos armados que no firmaron el acuerdo de paz al que se llegó en 2019 y que luchan por abarcar más y más poder en muchas zonas de un territorio que se encuentra entre los más violentos del mundo.

En países como este, guerra y hambre van inevitablemente de la mano. De hecho, de los 258 millones de personas que sufrían inseguridad alimentaria en 2022, el 85% lo hacía en zonas golpeadas por conflictos o inseguridad. Así lo plasma el último informe de Acción contra el Hambre, que estudia la estrecha relación entre ambos fenómenos.

Según el estudio, en 2022 la población de siete países sufría grandes crisis alimentarias, todos ellos golpeados por guerras o inseguridad prolongadas. Eran Somalia, Sudán del Sur, Yemen, Afganistán, Haití, Nigeria y Burkina Faso. En todos ellos, niños y niñas y mujeres son los más vulnerables.

Además, la mayoría de estos países están en África, el continente más castigado por el hambre, según el 'Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo', publicado esta semana por Naciones Unidas. Mientras que las cifras del hambre se estancaron entre 2021 y 2022, e incluso disminuyeron en zonas de Asia y América Latina, siguieron aumentando en Asia occidental, el Caribe y todas las subregiones del continente africano.

A esto hay que sumarle un sistema de salud insuficiente y golpeado por los combates . “Los centros de salud no funcionan adecuadamente y la mayoría han sido dañados o saqueados”, cuentan. De hecho, el 67% de los hospitales cercanos a zonas con combates activos no funcionan, según datos de la ONU.

Los obstáculos al trabajo humanitario

Acción contra el hambre ha determinado que los países más violentos, con el mayor número de ataques contra trabajadores humanitarios, corresponden a aquellos con mayor inseguridad alimentaria. Entre ellos se encuentran Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Etiopía, Mali, Myanmar, Nigeria, Sudán del Sur y Siria.

"Lo más difícil de trabajar en un entorno tan volátil son los deficientes servicios de comunicación, la dificultad a la hora de atravesar los puestos informales de control y el mal funcionamiento de los sistemas bancarios y el flujo de efectivo", aseguran fuentes de Acción contra el Hambre en Sudán.

Desde Afganistán, Fran Equiza afirma que ahora tienen acceso a muchos más gente. "Hemos estado en sitios en los que hemos sido los primeros en llegar", asegura. Sin embargo, las restricciones impuestas por el régimen talibán, sobre todo las que limitan la participación de las mujeres en la vida pública, dificultan en gran medida su trabajo.

"No puedo hacer mi programa sin mis trabajadoras humanitarias, es imposible. Por ejemplo, como hombre, yo no puedo ir a la casa de una viuda. Es culturalmente inapropiado y no me puede recibir", explica. Aunque llegan a acuerdos en determinados aspectos, "sin las mujeres trabajando, no puedo identificar a esta población, ni dar esos servicios".

República Centroafricana es un país “bastante difícil”, dice Relaño, aunque el conflicto está localizado en ciertas áreas. Sin embargo, hay restricciones en muchas zonas, como las minas, a las que es “casi imposible acceder”, y los lugares donde el conflicto es más persistente.“También hay secuestros y robos a trabajadores humanitarios, nacionales e internacionales, casi a diario”, añade.

Pese a las dificultades, afirma Esquiza, “la tarea fundamental es identificar a tantos niños como podamos a tiempo de tratarlos”. Ahora bien, "la desnutrición es la consecuencia de otras cosas" y, aunque "es fundamental que cada niño con desnutrición sobreviva, no podemos olvidar el contexto que le ha llevado a ello y atajar el problema para que mañana otros niños no pasen por lo mismo”.