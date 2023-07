El robot Perseverance de la NASA ha encontrado una gran variedad de moléculas orgánicas en el cráter Jezero de Marte. Se trata de uno de los primeros hallazgos 'in situ' de posibles compuestos orgánicos en otro planeta y puede proporcionar información clave sobre el ciclo marciano del carbono y el potencial del planeta para albergar vida a lo largo de su historia, según ha destacado el equipo investigador en un artículo publicado este miércoles en la revista Nature.

"Las piezas clave para la vida pueden haber estado presentes durante un largo periodo de tiempo (entre 2.300 y 2.600 millones de años), junto con otras especies químicas aún no detectadas que podrían conservarse", concluyen Sunanda Sharma, Ryan D. Roppel, R.D., Ashley E. Murphy, y demás investigadores en el texto.

Estos compuestos orgánicos, una clase de moléculas a base de carbono, podrían haber sido dejados por la vida microbiana antigua, aunque hay otras muchas fuentes geológicas de compuestos orgánicos en Marte que también podrían explicar su presencia, según explican desde el Instituto de Ciencias Planetarias, en Tucson, Arizona, que ha participado en la investigación.

