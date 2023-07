El descontento de los ciudadanos con los políticos es un clásico y así lo refleja cada barómetro del CIS. En el marco de unas elecciones generales como las del próximo 23 de julio, la desafección de los ciudadanos por la política derivada de problemas de credibilidad, de “falta de liderazgo” o de errores de gestión puede llevar a algunos al camino de la abstención o el voto a partidos “extremos”, si bien los expertos consideran que esto tiende a perjudicar tradicionalmente más a los partidos de gobierno.

Hasta 2020, el CIS preguntaba a los ciudadanos por su preocupación, entre otras cuestiones, por “los políticos en general, los partidos y la política'. Esta categoría llegó a preocupar a finales de 2019 a casi un 50% de ciudadanos, el máximo histórico. Pero después, el Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige el socialista José Félix Tezanos dividió esta categoría en tres: 'el mal comportamiento de los/as políticos/as', 'Lo que hacen los partidos políticos' y 'Los problemas políticos en general'.

Pues bien, el último barómetro de junio situó “los problemas políticos en general” como la tercera preocupación de los españoles con un 22,1%, solo superado por el paro (33,9%) y el precio de la energía (33,7%). El ‘mal comportamiento de los políticos’ iba en quinta posición con un 10,9%, por detrás de la sanidad (16%), y el siguiente problema para los españoles, con un 7%, era “lo que hacen los partidos”.

Hay muchos factores que afectan al malestar ciudadano. “La desafección, básicamente, nace de la dificultad de los políticos de encontrar respuestas a las problemáticas sociales de la ciudadanía”, destaca el politólogo y profesor de la Universidad de Barcelona Jesús Palomar.

El sociólogo y profesor de la Universidad Ramón Llul Jordi Busquet destaca por su parte que existe “una crisis de liderazgo” en toda Europa y se muestra muy duro respecto a la “falta de principios, de coherencia” y de “credibilidad” de los políticos: “Están demasiado influidos por los asesores de imagen y demasiado pendientes de las encuestas y cambian su discurso constantemente en función de intereses inmediatos”.

Falta de credibilidad: “Yo no he mentido”, “mi palabra no es tan importante”...

“Yo no he mentido, he cambiado de opinión”, esta frase es uno de los mantras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ido repitiendo respecto a su postura sobre Cataluña o a los pactos con el independentismo, que justificó para construir "convivencia" en esta comunidad autónoma. “Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños”, expresó la candidata del PP a la investidura en Extremadura, María Guardiola, tras acordar con Vox un gobierno de coalición, pese a decir previamente que no metería en el gobierno regional a quien “niega” la violencia machista, incluso que dimitiría antes de llegar a eso.

Los expertos coinciden en que el multipartidismo desde 2015 ha tenido una enorme influencia en la falta de credibilidad de los partidos. Por un lado, tienen una necesidad de pactar muy superior a las épocas del bipartidismo y eso hace que “muchas veces no puedan hacer lo prometido en campaña”. “En política tú nunca puedes decir yo no voy a hacer esto porque te condiciona”, subraya Palomar.

Pero la alta competencia entre partidos y la “falta de cultura de las coaliciones” ha hecho además que haya una “polarización extrema” del discurso, destaca, con un discurso en el que “casi todo vale”, y desvían la atención sobre otros temas, como ocurrió la pasada campaña de las elecciones del 28M con ETA por las listas con condenados de EH-Bildu, cuando “lo que la gente quiere en realidad es solucionar sus problemas”. Busquet va más allá y añade que existe “una tendencia a la espectacularización de la política como un drama” y eso “aleja a la ciudadanía”.

La hipertensión política ha dejado en la última legislatura un enorme listado de insultos y descalificaciones como “fascista”, “golpista”, “felón”, “infantil”... Y todo esto contrasta, según el sociólogo Felipe Morente, con el hecho de que “los ciudadanos esperan que haya acuerdos por el bien común, más allá de izquierdas o de derechas”.