La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de sumar, Yolanda Díaz, ha defendido este martes una serie de medidas con carácter inmediato para paliar la ola de calor, como climatizar todos los centros educativos y prohibir las clases cuando el termómetro supere los 30 grados.

"No se puede impartir docencia a 40 grados, ni 35 ni 30, no se puede en estas condiciones, tenemos que climatizar los centros escolares con carácter inmediato, no solo en Andalucía y Extremadura", ha denunciado Díaz en la reunión abierta que ha mantenido con activistas climáticos, científicos y trabajadores afectados por las olas de calor en el marco de la precampaña de las elecciones generales.

Precisamente, este martes el INE ha publicado un informe en el que desvela que el calor extremo y las altas temperaturas dispararon la mortalidad en España un 20% entre mayo y agosto de 2022, cuando fallecieron 157.580 personas, sobre todo por enfermedades crónicas de riesgo.

Además, el pasado domingo murió un agricultor a causa de las altas temperaturas, fenómeno que ha denunciado Díaz, al recordar que el año pasado perecieron 4.700 trabajadores a causa de las olas de calor, una cifra que supera, según la ministra de Trabajo, la registrada por siniestralidad viaria.

Para Díaz, las iniciativas contra el cambio climático deben primar sobre todo los barrios humildes, donde existe mayor vulnerabilidad y fragilidad ante las altas temperaturas.

Medidas para las residencias de mayores y la rehabilitación de viviendas Otras de las medidas que conforman el "plan de choque" de Sumar es la que atañe a las residencias de mayores, sitios en los que ni los trabajadores ni los usuarios pueden "vivir" en condiciones extremas, por lo que Díaz ha pedido medias paliativas. "No debe y no puede morir nadie como consecuencia de la ola de calor", ha lamentado. Las empresas, obligadas a parar algunas actividades por la seguridad de los trabajadores ante alertas de calor extremo También ha hecho un recorrido por la normativa ya adoptada como la que prohíbe que se trabaje tanto en interiores como exteriores cuando exista alerta naranja y roja. Y siguiendo el plan "verde" de Sumar, ha anunciado otro que consiste en aligerar los trámites burocráticos para quienes quieran rehabilitar sus viviendas y ha denunciado el desconocimiento por parte de seis de cada 10 personas de la existencia de dichas ayudas.