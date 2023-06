La Fiscalía de Murcia va a incoar diligencias para investigar los posibles hechos imputables a un agente de Policía Local de esa ciudad que ordenó paralizar el pasado sábado la actuación de la cantante Rocío Saiz después de que ella se quitara la camiseta y enseñara al público sus pechos mientras cantaba Como yo te amo, de Rocío Jurado, según han confirmado fuentes fiscales a RTVE.

El concierto tuvo lugar el pasado sábado al finalizar un pasacalles de la organización 'No te Prives' para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI, dentro de una programación del Ayuntamiento en la que formaba parte la actuación de Rocío Saiz.

Saiz ha informado del suceso a través de su perfil en redes sociales, donde ha publicado una reacción a lo ocurrido. "Ojalá no tuviera que escribir esto otra vez. En el Pride de Murcia, en la misma canción de siempre, donde me quito la camiseta desde hace 10 años, la policía ha parado el concierto", comienza su relato.

Una joven de la organización del concierto, enmarcado en los actos del Orgullo LGTBI, fue la que comunicó a la cantante la orden policial mientras cubría sus pechos con una bandera multicolor entre pitidos del público claramente enojado por lo que estaba ocurriendo.

"O me ponía la camiseta o me iba esposada"

Saiz ha contado que "no me dejaban seguir si no me vestía". "O me ponía la camiseta o me iba esposada. Me he vestido, hemos terminado el concierto por respeto al público", ha continuado. Al bajar las escaleras, la cantante señala que un agente le pidió la documentación, mientras los asistentes al concierto y los miembros de la organización "se han puesto en el medio".

“NO PUEDO MÁS

NO QUIERO MÁS

Ya no me divierto. Ya no quiero poner más el cuerpo. Que lo pongan otras. Que luchen otras.

A ver cuantas se ponen delante para luchar verdaderamente por nuestros derechos. Cuantas. pic.twitter.com/G86cgQb5Sj“ — Rocio Saiz (@rocio__saiz) June 24, 2023

"A Mane y a Any no les han dejado entrar en el camerino a por nuestras cosas si no hablaba con el inspector. Coacción de libro. Me he negado, obviamente", continúa la artista, para señalar que el inspector fue a buscarla a la calle "para esposarme" diciéndole que "había incumplido no sé cuántas leyes y que le abriría un atestado policial", todo eso, ha sostenido, a gritos.

Saiz ha ironizado con que si hubiera sido un hombre el que se hubiera quitado la camiseta no hubiera pasado nada porque "eso al parecer no está prohibido por la ley", y advierte: "Ya no puedo más, ya no me divierto y no podré más el cuerpo. Que lo pongan otras, que luchen otras, a ver cuantas se ponen delante para luchar verdaderamente por nuestros derechos", se lamentaba.

Después, según lo escrito por la cantante, el agente apuntó sus datos personales y le dijo "esto es lo que habéis votado". A esto, la cantante agrega: "Y tiene razón, el problema no es él. Es lo que habéis votado".