La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha criticado este martes el acuerdo de Gobierno de coalición alcanzado por el PP de la Comunidad Valenciana con Vox, que ha reubicado a su líder, Carlos Flores, condenado por violencia machista, como número 1 a la lista de Vox en Valencia al Congreso el próximo 23 de julio ante la "línea roja" del PP a negociar con él dada su condena.

"La violencia de género es lo suficientemente grave como para no frivolizar, lo suficientemente grave como para que no sea blanqueada y lo suficientemente grave para que no forme parte de las monedas de cambio para ningún acuerdo ni pacto gubernamental. De ser así, se estaría consumando, entiendo, una vergüenza, de aceptar a un condenado por violencia de género en este tipo de acuerdos", ha señalado Rodríguez en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Desde el Gobierno, acusan al PP de usar y blanquear la violencia de género como moneda de cambio y de querer llegar a las instituciones a cualquier precio. "No tienen escrúpulos", aseguran fuentes del Gobierno. "Es una vergüenza", añaden. Y se preguntan que dónde queda la línea roja a la que ayer hacía referencia el portavoz 'popular' Borja Sémper.

En el Gobierno creen que esto le puede pasar a factura al partido de Feijóo porque lo consideran un tema muy grave.

Por su parte, la ministra de Educación y Portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha cargado también contra el PP y acusa al partido de Alberto Núñez Feijóo de falta de coherencia y cinismo. En su opinión "se les debería caer la cara de vergüenza" por sentarse a negociar con un señor que "está condenado por violencia machista".

Para Pilar Alegría, estos acuerdos demuestran que la "coherencia del PP es inexistente" y su "cinismo", bochornoso. Tras esta afirmación, ha argumentado que en España han muerto por violencia machista más de 1.200 mujeres desde 2003.