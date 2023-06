El líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales del 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, ha realizado este domingo un acto preelectoral en Galicia en el que se ha mostrado confiado de conseguir la victoria. "Si el PP gana y gobierna, el PSOE tendrá una oportunidad para reconstruir el partido que existía antes de Sánchez", ha proclamado el gallego ante los presentes en Santiago de Compostela.

"No me gusta alardear de nada, pero las cosas van bien", ha comenzado Feijóo entre gritos de "presidente, presidente" que le entonaban los asistentes.

"Debemos de ir bastante bien porque están empezando a pasar cosas que pasaban aquí cuando había elecciones y después ganábamos. Están empezando a decir que soy un blando, otros que soy un ultra, todos se pasan el tiempo insultándome", ha presumido el expresidente de la Xunta de Galicia.

En palabras del gallego, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "desesperado" tras los malos resultados electorales del 28M. "Sánchez ha asumido su derrota, sabe que se lo merece, y lo que estamos viendo estos días es la traca del final del sanchismo con más bulos e insultos", ha añadido mientras señalaba que lo que está haciendo el socialista es "colocar a todos sus afines en las listas electorales".

"Todo parece indicar que algo preocupado está"

"Después de la noche electoral y la rueda de prensa en la que volvía a pensar en él, me advirtieron que había que prepararse porque Sánchez me iba a pedir un cara a cara, y si estaba muy preocupado, incluso dos. Resulta que me ha pedido seis, todo parece indicar que algo preocupado está", ha opinado Feijóo antes de ironizar sobre la propuesta.

"¿Para qué quiere seis debates? ¿Para decir seis veces que con Bildu no se acuerda nada? ¿Para decir seis veces que no pactará con el independentísimo? ¿Para decir seis veces que no podrá dormir con Podemos? ¿Para eso seis debates?", ha reflexionado ante los aplausos de los asistentes.

Durante el acto celebrado en la capital gallega, Feijóo ha comenzado una cuenta atrás antes de llegar a la Moncloa. "Quedan 42 días para que se acabe todo esto, pasar página al deterioro institucional y de las chapuzas y poner punto final al sanchismo". "Lo vamos a hacer porque es nuestra obligación y porque España lo necesita", ha proclamado.

El candidato del Partido Popular ha vuelto a aprovechar nuevamente para criticar la fecha del adelanto electoral. "Quieren que vote poca gente, en el periodo más caluroso del año y en el mayor éxodo vacacional del año. Estas razones probablemente son las que han pesado para hacer esto", ha criticado para posteriormente comentar el Comité Federal del PSOE celebrado en Madrid este sábado y reivindicarse como la alternativa el 23J.

"Hoy os pido vuestra ayuda para presidir el gobierno de España. Hemos visto claramente que cuando nos unimos somos capaces de conseguir grandes victorias", ha concluido entre fuertes aplausos y una gran ovación.