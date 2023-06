Facua denuncia a más de 30 inmobiliarias por saltarse la nueva Ley de Vivienda

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a una treintena de inmobiliarias por incumplir la nueva Ley de Vivienda, que impide a las agencias cobrar sus honorarios a los inquilinos, ya que la organización ha detectado que las inmobiliarias están recurriendo a diferentes "trucos" y argucias para seguir cobrándoles estos gastos de gestión.

Como indica en un comunicado, la asociación lleva recibiendo desde finales de mayo numerosas peticiones de consumidores para conocer sus derechos ante esta práctica irregular y para solicitar que denuncie a las agencias que la están cometiendo.

Las inmobiliarias denunciadas son Alquiler Seguro; Engel&Volkers; Alfa Inmobiliaria; Housingo; MC Property; Spanish Home; Andrés Carro Propiedades; Servicheck; HMS Real State; Oh my place; NSH; Galota; Solfai; Modus Home Realtors; Hernán Inmobiliaria; Aruncy2; Adamas Home; Inmogest; Centro Histórico Real State; Aureo Home; Consul Inversiones y Patrimonio; Homelogic o Smart Inmobiliaria. El procedimiento también se extiende a Domus; Antena Inmobiliaria e Inversiones inmobiliarias; Next Door Bcn y Alting; Ecom; Ágora Inmobiliaria; Lion Capital Group y Dray&Partners.

En un primer momento, la organización de consumidores Facua incluyó por error a la inmobiliaria Dflat en el listado. La empresa aclaró a RTVE.es que se dedican exclusivamente a "contratos de temporada", no de vivienda habitual, y cuya normativa es distinta a Ley de Vivienda, por lo que no sería aplicable el artículo de los honorarios, apuntan. Facua, por su parte, ha realizado esta aclaración en el comunicado de su página web.

Además, Facua está realizando un rastreo del mercado inmobiliario en distintas ciudades para investigar, detectar y denunciar a las inmobiliarias que estén incumpliendo la nueva normativa, de modo anunciará nuevas denuncias. Por ahora son más de treinta las agencias que la asociación ha denunciado por esta irregularidad, todas ellas radicadas en las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Palma de Mallorca. Algunas de las denunciadas tienen propiedades en alquiler en diferentes municipios por toda España.