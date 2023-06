¿Por qué no pueden ir voluntarios a las mesas electorales?

El próximo 23 de julio muchos españoles deberán cambiar el domingo de piscina o playa para formar parte de las mesas electorales tras haber sido elegidos por sorteo. Una obligación democrática casi ineludible que, si bien en cada llamada a las urnas despierta quejas en las redes sociales, en esta ocasión su emplazamiento en pleno verano ha reavivado con fuerza la eterna pregunta: ¿Por qué no pueden ir voluntarios o desempleados?.

Para el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada Agustín Ruiz la respuesta es sencilla. "Es el mejor sistema que tenemos para garantizar la neutralidad", afirma a RTVE.es. Si los vocales y los presidentes de las mesas electorales fuesen voluntarios, la probabilidad de que tuviesen "interés en manipular las elecciones" sería mayor. Los partidos políticos, además, podrían movilizar a simpatizantes para ocupar dichas mesas. Entonces se perdería de nuevo la neutralidad, y con ella "la base de la democracia".

El abogado del despacho Pactio Legal David Fernández apunta a otro posible motivo por el que las mesas electorales son formadas por sorteo. Según el letrado, "en España tenemos muy poca cultura política y democrática", una "falta de concienciación" por la que duda de cuántas personas sin adscripción política se ofrecerían realmente como voluntarias. "Hace falta educar convenientemente de lo que significa la democracia, que desde luego es más que ir a votar cada cuatro años", opina.

¿Qué dice concretamente la ley y desde cuándo es obligatorio?

Por su parte, la normativa vigente no ofrece motivos, pero es tajante: "Los cargos de presidente y vocal de las mesas electores son obligatorios. No pueden ser desempeñados por quienes se presenten como candidatos". Así lo recoge la Ley Orgánica 5/1985, la cual advierte también de que quienes no acudan a desempeñar sus funciones "incurrirán en pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses".

No obstante, la obligatoriedad no se remonta a 1985, sino a ocho años antes, cuando se promulgó el Real Decreto-ley 20/1977. En su artículo 12 este recoge ya la imposibilidad de que las mesas sean formadas por voluntarios y, tres meses más tarde, con él se celebraron en España las primeras elecciones libres tras la dictadura. Fueron también las primeras sin miembros designados en las mesas, pues durante la Segunda República estaba vigente la ley electoral de 1907, que contemplaba el sufragio obligatorio, pero aún no mencionaba el sorteo entre toda la población elegible.

Desde hace ya casi 50 años el Régimen Electoral General (LOREG) es el órgano encargado de establecer las condiciones de la formación de las mesas electorales. De acuerdo con dicha institución, los presidentes y vocales de las mesas, al igual que dos suplentes para cada uno, son elegidos por sorteo público entre las personas incluidas en la lista de electores que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años. Eso sí, las de 65 o más pueden renunciar en un plazo de siete días. El resto también tiene una semana para alegar ante la junta electoral de zona, aunque solo si sus razones están dentro de las causas admitidas.

Pese a que hay numerosos países donde sí se permite de alguna forma que voluntarios formen parte de la organización de los comicios, como Reino Unido, Alemania y Guatemala, en España la Junta Electoral Central ha dejado claro en varias ocasiones su rechazo a la posibilidad de recurrir a estos voluntarios incluso cuando hay ausencias en las mesas. Lo hizo por ejemplo durante las elecciones del 14 de febrero de 2021 ante la solicitud de Tarragona por la incertidumbre de la pandemia de coronavirus.

En cualquier caso, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad UDIMA Juan Manuel Herreros afirma que el modelo de sorteo de España "es el que sigue generalmente en Europa, donde se tienen los estándares más altos de la democracia", opinión que comparte el catedrático Agustín Ruiz, quien recuerda que en países como Bélgica, Australia y Luxemburgo el sufragio es incluso obligatorio.