Los termómetros están batiendo récords esta semana. Abril se acerca a su fin con valores de más de 30 grados en puntos como Extremadura, Murcia y Andalucía, donde, un año más, muchos colegios relatan sentirse abandonados ante las temperaturas extremas. “Ni siquiera tenemos ventilador, lo único que podemos hacer es abrir la ventana”, denuncia la profesora del CEIP San José de Talavera la Real (Badajoz) Pilar Mancha.

Las comunidades educativas temen sobre todo la llegada de los próximos meses. “De momento el calor se aguanta, el problema vendrá a finales de mayo”, avanza la docente. El edificio de su escuela tiene más de medio siglo de antigüedad y una gran falta de recursos: hasta el año pasado no contaba con persianas. Una situación precaria habitual en la provincia, asegura, ante la que deben usar su ingenio: “Nosotros hemos llegado a salir a comprar polos para poder refrescar a los alumnos”.

El calor veraniego de abril no da tregua: las temperaturas rozarán los 40 grados en la mitad sur

Sí tienen la suerte de contar con ventiladores en el colegio público de Cartagena, Murcia, en el que da clases el docente Pedro Belmonte. Aun así, cuenta que los meses de junio y septiembre son igualmente "insoportables" tanto para el alumnado como para el profesorado. "Hay ventiladores, pero no hacen llevadero el calor que se alcanza aquí", lamenta al no comprender por qué "cualquier edificio público menos las escuelas" tiene un buen sistema de refrigeración.

Ante esa situación, las familias de Sevilla han creado incluso una plataforma contra las “aulas-saunas”. Desde Escuelas de Calor denuncian que el compromiso del gobierno autonómico con atajar las altas temperaturas en las aulas gracias a su aclimatación incluida en la Ley de Bioclimatización no se está cumpliendo. Ejecutivos como el de esa comunidad, además, proponen protocolos considerados insuficientes por muchos agentes educativos.

La falta de espacios con sombra es un problema que sufren en el centro en el que imparte clases Pilar Mancha en Talavera la Real y, hasta hace unas dos semanas, era también una dificultad en el murciano de Pedro Belmonte, donde el Plan Sombra vigente desde 2020 ha instalado recientemente dos toldos. No obstante, el profesor advierte que trasladar las lecciones fuera del edificio es "viable" solo según la clase. "Cada niño es un mundo" y hay grupos en los que hacer eso puede perjudicarles.

Sin embargo, los profesores entrevistados por RTVE.es defienden que las medidas, ya se limiten a consejos o a menos horas de clase, no son suficientes para abordar la diversidad de casos en la práctica y a largo plazo. Para la docente del CEIP Aben Hazam en Leganés Carmen Alfonso, es "absurda" especialmente la de invitar a dar clases en el exterior. "Hace el mismo calor o peor fuera" y muchos patios "no tienen zonas de sombra" .

Posibilidades similares sugiere desde 2017 Murcia , mientras que otras comunidades como Cataluña no se plantean adelantar el horario de salida y ofrecen recomendaciones como el cuidado de la hidratación y mantener las persianas bajadas. En la misma línea, Madrid ha anunciado esta semana la puesta en marcha de un plan de actuación que se aprobará el próximo miércoles y que, entre otras soluciones, aconseja la impartición de algunas materias fuera del aula y permite adaptar el horario escolar.

Medidas "puntuales" frente a la necesidad de climatización y acondicionamiento

Califica igualmente de "problemáticas" las propuestas la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (Anpe), Sonia García, quien recuerda que la reducción de jornada es opcional y que muchos padres no pueden permitírsela. El alumnado que no tiene la posibilidad de salir temprano se queda en el colegio "pasando calor" y, además, sin adelantar contenidos. "No puedes avanzar materia", solo los "entretienes", añade la extremeña Pilar Mancha.

“Necesitamos que los centros estén acondicionados y preparados“

La vicepresidenta de Anpe defiende que los profesores ya conocen "perfectamente" todos los "consejos" y transformaciones posibles para intentar evitar las consecuencias del calor sin necesidad de los protocolos. Esos "parches", no obstante, "no son la solución". "Deben ser medidas puntuales. Las temperaturas extremas cada vez son más frecuentes, necesitamos que los centros estén acondicionados y preparados", insiste.

Por su parte, la profesora Carmen Alfonso razona que, a estas alturas del curso, la de adelantar la hora de salida -"o la de llegada"- le parece adecuado. "Tenemos la ola de calor a la vuelta de la esquina, ya no da tiempo a instalar sistemas de refrigeración o aislamientos térmicos", por lo que considera que dejar antes la escuela puede ser una buena opción, aunque a corto plazo, para las familias que puedan afrontarla.

01.15 min Cambiar los horarios de los colegios o adelantar la apertura de las piscinas: las comunidades activan planes contra el calor

De esa necesidad de acondicionamiento es también consciente el Gobierno. El pasado agosto de 2022 la ministra de Educación, Pilar Alegría, anunció la preparación de un plan nacional de adaptación climatológica de los colegios con una dotación de más de 200 millones de euros que aún no ha sido puesto en marcha, de acuerdo con lo denunciado por la Federación de Enseñanza de CCOO esta semana.

Según sindicatos y asociaciones, sucede algo similar con las leyes para la mejora de las condiciones ambientales que tienen comunidades como Andalucía y Extremadura. Estas normas se remontan a 2020 y 2019, respectivamente, y entre otras cosas establecen actuaciones para bajar la temperatura de los espacios interiores que podrían no están haciéndose realidad. "Lo que tenemos es propaganda", asegura al respecto Escuelas del Calor.