Si Hemingway no hubiera estado en San Fermín "habría menos norteamericanos corriendo el encierro pero en lo demás sería muy parecido", asegura el escritor Miguel Izu, testigo en el simulacro de juicio con el que Pamplona ha dado carpetazo a la eterna disputa sobre si el Premio Nobel y su primera novela Fiesta han supuesto un perjuicio para la ciudad atrayendo a hordas de turistas que han desvirtuado las fiestas o por el contrario ha tenido efectos positivos. "La avalancha de turistas tiene otras causas y se debe más a la televisión", agrega el autor pamplonés.

Un jurado popular ha encontrado "inocente" al escritor estadounidense en un simulacro de juicio con jurado popular organizado por la Asociación Navarra de Escritores y la Peña Anaitasuna con motivo del próximo centenario de la visita del escritor a los encierros este 6 de julio.

El hecho es que la fama de los Sanfermines desborda las fronteras de España y los números así lo demuestran: 13.100 corredores participaron en los ocho encierros de 2022 y se contabilizaron alrededor de 1,7 millones de participantes en los 532 actos programados en la última edición de la fiesta, según los datos del Ayuntamiento de Pamplona.

Sin embargo, apunta Izu, la queja es siempre contra los turistas se produce cuando "no respetan las formas, orinan por las calles, se tiran de la fuente de la plaza de la Navarrería, un turista que se porta muy gamberro y ese no es el turista típico que viene a Pamplona porque ha leído a Hemingway, suele ser un turista con bastante buen nivel cultural y económico".

El escenario de este juicio en el que no ha faltado el humor, ha sido el local que la peña Anaitasuna tiene en el casco antiguo de Pamplona, que funciona como sociedad gastronómica: el comedor ha servido de sala de vistas y la cocina de sala de reunión del jurado popular.

'Juicio' ficticio al escritor Ernest Hemingway sobre su papel las fiestas de San Fermín en el que hubo jueza, M.ª Paz Benito (c), jueza de Instrucción nº 3 de Pamplona, acusación (Javier Enériz, exdefensor del pueblo), defensa (Pilar Gastón, abogada penalista), y un jurado popular. EFE/ Villar López

Pese a tratarse de un simulacro ha contado con profesionales de la judicatura y expertos en cuestiones sanfermineras y literatura, dictando sentencia la jueza de Instrucción nº 3 de Pamplona Mª Paz Benito, con el exdefensor del pueblo y vocal del Tribunal Administrativo de Navarra Javier Enériz ejerciendo de acusación y la abogada penalista Pilar Gastón de defensa.

Los nueve integrantes del jurado han sido elegidos por sorteo entre el medio centenar de personas del público asistente y como testigos expertos en la materia sanferminera han intervenido los escritores Miguel Izu, Fernando Hualde, Idoia Saralegui y Tim Pinks, los periodistas Javier Solano y Manu Corera y la promotora de viajes especializada en clientes anglosajones Stephanie Mutsaerts.

Sentencia: contribuyó de manera positiva a "propagar las fiestas"

En base a sus declaraciones el jurado ha considerado que Hemingway no es culpable de provocar la masificación de las fiestas y que tampoco contribuyó gravemente a desnaturalizar los Sanfermines, pero sí de manera positiva a "propagar las fiestas por todo el mundo y el desarrollo turístico de la ciudad".

A pesar de esto, el jurado popular sí ha decidido en otra de las preguntas, por siete votos a favor y dos en contra, que la imagen que ofreció de la ciudad en su novela es "ridícula y ofensiva".

Con base a este veredicto la jueza ha considerado que "no cabe sino dictar una respuesta absolutoria y declararlo no culpable de los cargos", una sentencia que, a pesar de las quejas del fiscal, la jueza ha establecido que es "firme porque no cabe recurso".

Por estos hechos la fiscalía pedía para el acusado un cambio en el título de su obra por No vayas a Pamplona y deja a sus gentes, la retirada de su estatua de los aledaños de la Plaza de Toros, que los medios públicos no hablen bien de él y que "todo vestigio en las calles sea borrado" quedándose solo en la historia de la literatura de los Estados Unidos.