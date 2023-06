Varias personas, entre ellas niños, han resultado heridas en un ataque con arma blanca en un parque en la ciudad francesa de Annecy (sureste), según han informado las autoridades del país.

Las primeras informaciones apuntaban a que el agresor había herido a al menos seis niños y un adulto, pero diversos medios locales citando a la Policía francesa han hablado finalmente de cuatro niños heridos y un adulto.

Dos de los menores y uno de los adultos se encontrarían en estado grave de acuerdo con el informe actualizado. El propio presidente francés, Emmanuel Macron, se ha hecho eco del pronóstico en su cuenta de Twitter: "Los niños y un adulto están entre la vida y la muerte", ha escrito.

Macron ha calificado el suceso como "un ataque de cobardía" que ha dejado al país "en estado de shock". "Nuestros pensamientos están con ellos y con sus familias", ha continuado en referencia a los heridos.

“Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.“