El poemario de 'Poeta en Nueva York' de Federico García Lorca se materializará en un videojuego 'Aurora [DAWN POET]'

Al igual que Federico García Lorca se propuso dar a conocer el teatro, el estudio andaluz Yellow Jacket quiere que el público conozca facetas de la vida del poeta más desconocidas.

En concreto han elegido ‘Poeta en Nueva York’ para enmarcar el contexto de su videojuego ‘Aurora [DAWN POET]’. De hecho, el nombre coincide con uno de los poemas del poemario. En su manuscrito final se puede ver tachado un título anterior, ‘Amanecer’, que también queda reflejado en inglés en el título del videojuego.

La presentación de este proyecto se ha dado el 5 de junio, día que se cumple el 125 aniversario del nacimiento del poeta.

Todas las misiones tienen el objetivo de componer el poemario y, al completarlo, se llegaría al final del juego. Sin embargo, Jesús Torres nos cuenta que la meta de Yellow Jacket es distinta: “Queremos que este videojuego sea una forma de conectar no con el Lorca mito (aquel que ya sabemos cuál es su futuro y cuál va a ser su destino), sino con el Lorca que es un joven que se va a Nueva York a vivir una gran aventura, como cualquier joven puede salir de su pueblo e irse a la capital”.

La industria del videojuego se ha adaptado más rápidamente al trabajo en remoto a partir de la pandemia. Otros estudios, como Out of the Blue Games , trabajan completamente en remoto. Borja Vaz confirma que priorizarán esa metodología de trabajo: “Te da muchísima flexibilidad a la hora de conseguir talento porque no tienes que poner a todo el mundo en una oficina. Si se tiene una comunicación fluida y la gente cumple los plazos de producción , no tiene por qué haber ningún problema para hacer cuestiones en remoto”.

La financiación y la calidad no van de la mano

“Nosotros ya tenemos un componente de financiación bastante sólido como para hacer un proyecto interesante. A partir de ahí, vamos a intentar hacer el mejor acabado posible desde un punto de vista técnico y artístico”, explica Borja Vaz.

“Nuestro proyecto es una producción independiente. No estamos hablando de God of War o Final Fantasy.“

Para hacer el proyecto con garantías, el estudio andaluz Yellow Jacket tiene como ideal la cifra de 60.000 a 100.000 euros. “Cuanta más, es mejor en cuestión de valores de producción porque puedes permitirte tener modeladores, gente que haga animaciones, una programación para que el juego no tenga ningún tipo de problema técnico…”, reconoce Vaz. “Nuestra cifra es porque nuestro proyecto es una producción independiente. No estamos hablando de God of War o Final Fantasy. Eso es importante tenerlo en cuenta”.

Los videojuegos mueven muchísimo dinero hoy en día. De hecho, las grandes producciones llegan a trabajar con cientos de miles de dólares. Sin embargo, la escena independiente hace grandes cosas con presupuestos ajustados. Como fue el caso de Blasphemous del estudio sevillano The Game Kitchen. “En España, hay, ahora mismo, una escena independiente muy vibrante en el que desde luego nosotros nos estamos fijando”, confiesa Vaz y pone de ejemplo Gris de Nomada Studios.

“Lo bueno de la industria del videojuego es que no solamente están los grandes videojuegos”, afirma Jesús Torres y lo ejemplifica: “Como en el cine, no solamente está Hollywood. Las mejores historias se cuentan en el cine independiente y en el cine que viene de fuera. El mundo de los videojuegos es igual. Las mejores narrativas se están contando ahora. También en los videojuegos independiente, donde no hace falta tener tres millones de dólares para hacer un proyecto. Con un proyecto pequeño se puede llegar a un público muy grande con algo muy interesante”.