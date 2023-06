El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha asegurado que su formación se plantearía apoyar a Pedro Sánchez como "primera opción" si le dan los números tras las elecciones generales del 23 de julio, pero "con una bases diferentes a la legislatura actual". Esteban no descarta tampoco "otras alternartivas" pero siempre que Vox "no esté en la ecuación".

En una entrevista en el programa Parlamento de RNE, Esteban ha afirmado que entiende desde "el punto de vista" de Sánchez que el presidente del Gobierno haya adelantado los comicios, pero ha advertido que el escenario que se presenta ahora es "complicado" y se produce en un momento que "no es el más adecuado", máxime con el inicio de la presidencia española de la UE. "Yo creo que como imagen transmitida a Europa no es positiva", ha apuntado.

"Pero bueno, dentro de su clave de decir, voy a ir a un blanco o negro, pues sí lo entiendo. Ahora bien, hay otros colores también. El verde del PNV, por ejemplo, también está ahí. Esto no es blanco y negro, hay otras opciones, afortunadamente", ha señalado.

Las elecciones, "una incógnita"

Para el portavoz del PNV, estas elecciones del 23J son "una incógnita" y cree que van a ser diferentes a las que acaban de celebrarse porque va a haber "otras claves también". En su opinión, es probable qe "se aclare un poquito el esquema de partidos dentro del parlamento" e igual "hay menos formaciones" pero no tiene claro "cómo van a quedar las mayorías y lo que le va a alcanzar a cada uno".

Sobre la posibilidad de que a Sánchez le vayan a dar los números para gobernar, el diputado jelzale ha afirmado que lo que le gustaría es que al PNV "le vaya muy bien a las elecciones" y, a partir de ahí, "se verá lo que ha sucedido". Pero ha precisado que, para el PNV, un entendimiento con el PSOE -"con las dificultades que pueda tener"- es "relativamente posible y sencillo" porque ya gobiernan en otras instituciones empezando por el Gobierno vasco y porque tienen "una tradición de haberlo hecho".

"Sabemos que en algunos temas van a ser más tolerantes o van a entenderlos de otra manera o no van a intentar tensionar las cosas, entonces, evidentemente, esa es la primera opción que seguramente se plantearía, si es que verdaderamente le dan los números, pero tendrá que ser con unas bases diferentes a la legislatura actual", ha añadido Esteban, quien ha añadido que el PNV está para defender su programa y los intereses de la ciudadanía.

No obstante, ha indicado que intentan que su programa se cumpla y si algunos "se quieren sentar en el banco y no hacer nada" y, por ese lado, "no hay alternativa", explorarán si hay "alguna otra alternativa" y "ya se verá".

Sin embargo, ha advertido de que el PNV no va a estar en "cualquier alternativa en la que esté Vox". "Y si está Vox en una ecuación, nosotros ni la exploramos", ha dicho Aitor Esteban, que ha afirmado desconocer si al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le pueden dar los números sin Vox.