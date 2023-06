El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, cree que adelantar las elecciones generales al 23 de julio es una "decisión arriesgada" pero tiene "una lógica comprensible" e insta al Partido Popular a aclarar si va a derogar la reforma laboral o la reforma de las pensiones.

Entrevistado en RNE, Sordo apunta que el presidente del Gobierno con este "plazo express" quiere movilizar al 3% de los votantes que participan en las generales, pero no en las autonómicas para intentar atajar "las coaliciones entre la derecha del PP y una extrema derecha peligrosa para las instituciones democráticas como la que representa Vox".

El líder sindical espera que el PP "se manifieste con las reformas pactadas, que se han demostrado sumamente útiles" y qué diga qué haría porque ahora hay tres millones de personas más con contratos indefinidos. Apostilla que el PP votó en contra de una reforma que apoyaban los empresarios.

"Si hay un gobierno que depende en exceso de la extrema derecha, yo me temo que el diálogo social pueda saltar por los aires ", señala Sordo. En su opinión, el "negacionismo" de Vox sobre el cambio climático puede entorpecer la transformación tecnológica y digital de las empresas y recuerda que están en juego los fondos europeos.

Buena evolución del empleo

Sobre el paro registrado en mayo, indica que "la evolución es buena y en los cinco primeros meses, se han dado los mejores datos de afilación a la Seguridad Social de la historia de España", una situación compatible con la mejora del empleo indefinido.

Acerca de las vacantes sin cubrir, analiza que faltan buenas condiciones de trabajo, hay salarios por los que no merece la pena trabajar, los costes en ciertas zonas son muy altos y al trabajador se le puede ir mas de la mitad del sueldo en pagar una habitación.

"Hay sectores que tienen problemas para encontrar trabajadores no porque no paguen un salario digno sino porque ese no da para sostener la vida en los meses de verano", resume. Además advierte cierto desacople de cualificacion para algunos nuevos puestos que necesitarían planes de formación permanentes.