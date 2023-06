Escrivá califica de récord los datos del paro de mayo

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha calificado los datos del paro de mayo de "absolutamente récord" y "extraordinarios", porque se han creado casi 470.000 empleos y ha afirmado que "jamás se había creado tanto empleo en España en cinco meses". También ha señalado el "dinamismo" del mercado de trabajo y la reducción de la temporalidad, "sobre todo en los jóvenes, ahora cuatro de cada cinco tienen contrato indefinido". Preguntado por si cree que este año se puede llegar a los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social ha dicho que "perfectamente, es posible" incluso en los meses de junio y julio que se alcance ese dato. En relación con las denuncias de un "mercado negro de citas" en la Seguridad Social ha dicho que han abordado este asunto "con radicalidad" y que detectaron que "un 1% de todas las citas se hacían a través de robots" por lo que establecieron "un sistema de bloqueo de las IP que vienen de robots y "procedimientos más estrictos para que no entren robots y reforzar los operativos telefónicos". Preguntado por el anuncio del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre su renuncia a ir en las listas de las elecciones generales de este 23 de ulio ha dicho que no lo sabía pero que en cualquier caso su opinión "no es muy valiosa" porque no conoce mucho "ese ámbito politico".

Foto: El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en La Moncloa. EFE/ Rodrigo Jiménez.