Una nueva imagen para contemplar Marte, “como nunca antes se había visto” y con unos colores sin precedentes, marca los 20 años de la misión Mars Express de la Agencia Espacial Europea (ESA) orbitando el planeta rojo. Una prueba de resistencia, pues los dos años previstos son ya dos décadas.

La ESA ha ofrecido además este viernes, durante una hora en su canal de YouTube, imágenes del planeta, una cada 50 segundos, emitidas en vivo desde la cámara de monitorización visual a bordo del orbitador marciano.

“In a few moments, ESA's Mars Express Visual Monitoring Camera will attempt a livestream from #Mars orbit. The camera was built however with one purpose – to track deployment of the #Beagle2 lander from the spacecraft. Here's the moment when it did just this, on 19 December 2003! pic.twitter.com/8T8j2Q1wt9“