La misión Hypatia I contará con nueve científicas catalanas de distintos ámbitos, capitaneadas por la astrofísica Mariona Badenas, que replicarán la vida en Marte durante dos semanas. Esta simulación tendrá lugar entre el 16 al 29 de abril en la estación Mars Research Desert Station (MDRS), situada en el desierto de Utah, Estados Unidos. Dicha instalación recrea una verdadera estación humana en el planeta rojo, por su geología y la baja humedad.

La tripulación la conforman: Mariona Badenas-Agustí, Carla Conejo González, Ariadna Farrés Basiana, Laia Ribas, Núria Jar, Neus Sabaté, Cesca Cufí-Prat, Anna Bach y Helena Arias (estas dos últimas como suplentes). Durante 15 días, todas las integrantes de la misión se alimentarán de productos deshidratados, tendrán el agua potable limitada, no podrán comunicarse de forma síncrona con la Tierra y vestirán de astronautas en sus salidas al exterior.

Esta primera edición cuenta con un presupuesto de 50.000 euros que parten de las arcas de la Generalitat, así como también de la Fundació Barcelona-La Pedrera y la Fundación Banc Sabadell. El proyecto permitirá a las integrantes investigar y divulgar desde condiciones propias del planeta rojo, pero también tiene el objetivo de visibilizar a la mujer en el espacio y despertar vocaciones científicas entre las niñas y adolescentes.

La número dos de la misión, Carla Conejo, divulgadora y bióloga, ha resaltado que tomarán comida deshidrata y tendrán que racionar el agua para beber, cuidar el jardín y mantener la higiene, "en ese orden", ha apuntado. En su rutina, que estará marcada por los protocolos de entrenamiento, también tendrán que seguir un plan de salud física y mental, ha explicado.

Preguntada sobre cómo de realista sería que algún día pudieran ellas u otras mujeres u hombres científicos ir al planeta rojo, Conejo ha señalado que una misión con tripulación humana a Marte está aún "muy lejos" por los "riesgos que conlleva".

Sabaté ha detallado la importancia de su investigación así: "Las misiones anteriores al Perseverance, el cuarto robot que se pasea por la superficie de Marte, llevaban placas solares, que generan una determinada cantidad de energía por centímetro cuadrado y dependen de la disponibilidad de luz solar: durante la noche no funcionan . Además, pueden acabar cubiertas de polvo cuando hay tormentas de arena, que son muy habituales. Spirit y Opportunity estuvieron diez años dando vueltas en Marte, así que las placas solares funcionan, pero para proporcionar energía a un robot. Si vamos a ir nosotras, tendremos que generar mucha más energía para producir oxígeno y no morir de frío , porque hay temperaturas extremas de -100°C por la noche".

"El sueño de ir al espacio no tiene género"

En la presentación del proyecto, Mariona Badenas ha defendido que "el sueño de ir al espacio no tiene género". También ha recordado algunos datos sobre la brecha de género en la ciencia, como que solo el 27% de los científicos son mujeres, una cifra que cae por debajo del 20% en el caso de la materia espacial.

Según ha explicado Laia Ribas, Badenas "se inspiró en 2019 durante otra misión en la estación y tuvo la idea precisamente el 11 de febrero, Día de la mujer y la niña en la ciencia. Ella y Carla Conejo, la subcomandante, reunieron a un grupo de mujeres de diferentes disciplinas STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y también la A de arte".

“Nos interesa que jóvenes y niñas tengan referentes cercanos“

Por su parte, Neus Sabaté defiende que la misión Hypatia I "es importante para generar referentes. Nos interesa que jóvenes y niñas tengan referentes cercanos. Que digan 'si esta señora que nació en Tarragona está haciendo una misión superchula vestida de astronauta, ¿por qué no puedo yo también?' Pues claro que sí: tú también puedes… Me gusta este proyecto porque cuando me acerco a jóvenes y niñas les digo: 'si os gusta el espacio, no tenéis por qué ser astronautas; la exploración espacial requiere biólogas, ingenieras, matemáticas, físicas y también psicólogas y filósofas'”.