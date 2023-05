El presidente ruso, Vladímir Putin, en una llamada telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha indicado que Rusia está abierta al diálogo sobre Ucrania, según ha confirmado el Kremlin.

Lula "expuso su visión sobre los posibles esfuerzos mediadores en busca de vías de arreglo del conflicto en Ucrania", ha añadido el Kremlin en un comunicado.

Lula pide buscar una salida a la "inaceptable" guerra en Ucrania desde Madrid: "No veo a nadie hablando de paz"

También ha compartido con Putin "sus impresiones sobre la reciente cumbre del G7" que se celebró en Japón y donde participó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Por otro lado, Lula ha publicado un tuit en el que ha agradecido al mandatario ruso su invitación para asistir a un foro económico San Petesburgo, aunque "no puede visitar Rusia en este momento".

“Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e…“