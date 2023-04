La UE niega que fomente la guerra en Ucrania y responde a Lula que Rusia es "el único responsable"

La Unión Europea ha respondido este lunes a las críticas del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y ha negado que esté ayudando a prolongar el conflicto en Ucrania. Ha asegurado que el "único responsable" es Rusia y que tanto los Veintisiete como otros socios internacionales están apoyando a un país que es "víctima" de una "agresión ilegítima" en su derecho a defenderse.

“No es cierto que la UE y Estados Unidos estén ayudando a prolongar el conflicto. La verdad es que Ucrania es víctima de una agresión ilegal en violación de la Carta de las Naciones Unidas”, ha dicho el portavoz de Exteriores comunitario, Peter Stano, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Rusia, ha dicho, es "la única responsable de una agresión ilegítima y no provocada a Ucrania. No hay cuestión sobre quién es el agresor y quién la víctima". Ha asegurado, además, al ser preguntado por las últimas declaraciones del líder brasileño que "la UE, Estados Unidos y otros socios internacionales están ayudando a Ucrania a defenderse porque, si no, afrontaría su destrucción".

Según Lula, los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, respectivamente, "no toman la iniciativa" para conseguir la paz, mientras que "Europa y Estados Unidos acaban contribuyendo a la continuación de esta guerra" mediante el envío de armamento.

Lula: "Es necesario que EE.UU. pare de incentivar la guerra" Lula, que la semana pasada estuvo de visita en China y Emiratos Árabes Unidos, afirmó desde Pekín que "es necesario que EE.UU. pare de incentivar la guerra en Ucrania y comience a hablar de paz". "Es necesario que la UE comience a hablar de paz para que podamos convencer" a los presidentes de Rusia y Ucrania de que "la paz interesa a todos", añadió el mandatario en declaraciones a los medios a la salida del hotel de la capital china en el que se alojó tras una visita que incluyó una reunión con su homólogo Xi Jinping. El político brasileño ha defendido la creación de una especie de "G20 por la paz", con la participación de países de Latinoamérica, que medie entre las partes y ponga fin al conflicto.