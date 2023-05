Las elecciones municipales de este domingo llegan ante la incógnita de quién gobernará las principales ciudades del país, todas ellas piezas claves para marcar el rumbo político con la vista puesta en las próximas elecciones generales de diciembre.

Mientras en capitales como Madrid o Barcelona los actuales gobiernos podrían ver revalidados sus mandatos, en otras podría haber un posible vuelco en el tablero político, como son el caso de Valencia, gobernado por Compromís, o en Sevilla, hasta ahora bastión socialista. En esas ciudades, el PP podría salir reforzado y obtener la victoria.

En otras capitales de provincia también podrían ser arrebatadas al PSOE por parte de los 'populares': en Valladolid y Palma de Mallorca podría haber un gobierno de coalición PP-Vox

Madrid: Almeida revalida su Gobierno

En Madrid, el candidato 'popular' José Luis Martínez Almeida aspira a ganar las elecciones con una mayoría absoluta –situada en 29 concejales–, mejorando sus resultados de 2019, donde obtuvo 15 escaños. Aunque trata de gobernar en solitario, podría no obstante necesitar apoyos de otros partidos al tener por el momento 27 concejales.

Con su hasta ahora socio de gobierno, Ciudadanos, luchando por su supervivencia, podría tener que pactar con un Vox reforzado y convertido en llave de la gobernabilidad.

Mientras tanto, Más Madrid, que ganó las anteriores elecciones, pero se quedó a las puertas del gobierno, podría perder concejales y quedar en una segunda posición que, no obstante, le otorgaría el liderazgo de los partidos de izquierdas, incluso por delante del PSOE de Reyes Maroto. Por su parte, Unidas Podemos, que decidió no concurrir en 2019 para no competir contra Manuela Carmena, logra obtener representación en la capital española.