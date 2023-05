El mundo de la cultura ha dicho adiós a la cantante y actriz Tina Turner, que ha fallecido este miércoles a los 83 años de edad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza), después de una larga enfermedad, y las redes se han llenado de mensajes de pésame y condolencias por la despedida de la icónica figura del rock and roll.

Elton John ha publicado una foto en Instagram junto a Turner muy sonrientes lamentando que el mundo ha perdido "a una de las artistas más emocionantes y eléctricas del mundo. Toda una leyenda en el escenario. Ella era intocable", ha apuntado el artista mostrando sus condolencias a la familia.

El cantante de The Rolling Stones, Mick Jagger, se ha mostrado "muy triste" por el fallecimiento de su "maravillosa amiga Tina Turner". Ella era "verdaderamente una intérprete y cantante de enorme talento", según ha señalado Jagger a través de un tuit, en el que la califica de "inspiradora, cálida, divertida y generosa" y recuerda que le ayudó "mucho" cuando era joven y "nunca" la olvidará.

“I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.

She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO“