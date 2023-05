Tina Turner ha sido una de las mejores cantantes del siglo XX, desde sus inicios bajo el nombre de 'Little Ann' a mediados de los 50 hasta que en 2013 anunció su retirada de la música. Más de cinco décadas plagadas de grandes éxitos que coparon las listas en todo el mundo.

Una longeva trayectoria caracterizada por sus actuaciones en directo plagadas de energía, su elegante espantajería en el vestuario con su característico peinado cardado y hasta se rumorea que fue ella quien enseñó a bailar a Mick Jagger, con quien tiene una mítica actuación, en su gira conjunta en 1966.

Ocho premios Grammy, él último en 2008 fue el primero a mejor disco del año con 'River: The Joni Letters' con Herbie Hancock y coronado en la gala con un dueto legendario junto a Beyoncé. Desde su primer sencillo 'A fool in love' hasta sus dos últimas nuevas canciones, 'It Would Be a Crime' y 'I'm ready', en un recopilatorio de 2008, ha vendido más de doscientos millones de discos en su carrera. Repasamos diez de los mejores temas de su carrera.

'A fool in love' (1960) Su primer sencillo junto al Ike Turner, su marido y el líder y compositor de Kings of Rhythm. Bajo el nombre de Ike & Tina Turner con la discográfica Sue Records sacaron este tema que le dio a conocer al mundo tras años recorriendo las pequeñas cafeterías y clubes nocturnos de la peligrosa ciudad norteamericana de St. Louis para mostrar su timbre de voz. Años después, en su biografía 'I Tina' reconoció que había sufrido violencia de género por parte de Ike, adicto a la cocaína, y del que se separó en 1978. El nombre de la canción toma una nueva dimensión.

River deep, Mountain high (1966) Escrita por Phil Spector, que también la produjo, Jeff Barry y Ellie Greenwich. Según la revista Rolling Stone es la 33ª mejor canción de la historia y fue introducida tanto en el Rock and Roll Hall of Fame (Salón de la fama) como en el Grammy Hall of Fame. La grabación de esta pista costó 22.000 dólares (más de 200.000 de la actualidad) y requirió de 21 sesiones musicales. Debido al perfeccionismo de Spector y su tendencia a abusar de los trabajadores en el estudio, hizo cantar la canción una y otra vez durante varias horas hasta que sintió que tenía la voz perfecta para la canción. Ella recordó en una entrevista: "Debo haber cantado eso 500.000 veces. Estaba empapada en sudor".

Proud Mary (1971) Una versión de la histórica banda de John Fogerty, la Credence Clearwater Revival, que se aleja mucho, en cuanto a interpretación y estructura de la original pero que casi la superó, o al menos igualó, en repercusión y se ha convertido en una de las más reconocibles de la cantante.

Nutbush City Limits (1973) Es una canción semiautobiográfica y una de las que escribió Tina Turner, que acostumbraba a interpretar o versionar temas. Habla de lo rural, de su infancia en Nutbush, que al ser una comunidad rural unincorporate (no incorporado o constituido) perteneciente a Haywood County, en Tennesse, no tenía límites oficiales y se podían leer carteles en la autovía de la localidad con la leyenda: "Nutbush, unincorporate" (Nutbush, no constituido).

What's love got to do with it (1984) Escrita por Graham Lyle y Terry Britten, que también firmaron canciones de Olivia Newton-John, Status Quo y Michael Jackson. Formaba parte del disco 'Private dancer' y fue incluida en el puesto número 134 entre las 500 mejores canciones de la historia de la revista especializada Rolling Stone. Este tema fue ofrecido a Cliff Richard y Donna Summer pero el primero la rechazó y a la segunda le gustó pero nunca llegó a grabarla. En el videoclip aparece Tina Turner caminando por la ciudad con un vesito de cuero y una chaqueta vaquera e interactua con la gente que pasea por Nueva York. Pamela Springsteen, la hermana de Bruce, es una de las bailarinas callejeras junto a Vanessa Bell, que luego interpretó a una amiga de Tina en la película con el nombre de esta canción.

Let's stay together (1984) Otra versión, esta vez Tina Turner hizo una versión de Al Green, su segunda colaboración con el equipo de producción de British Heaven y British Electric Foundation después de 'Ball of Confusion' en 1982, y sirvió como su sencillo de regreso a fines de 1983. A diferencia de la versión de Al Green, Turner cambió el orden de los versos, canta primero el segundo y luego el primero cuando la banda comienza a tocar.

We don't need another hero (1984) Otra canción escrita por Graham Lyle y Terry Britten. Apareció en la película de 1985 'Mad Max: más allá de la cúpula del trueno', protagonizada por Mel Gibson y Turner. Inmediatamente después de Private Dancer (1984), galardonado con varios discos de platino, la canción se lanzó como sencillo de siete pulgadas, se lanzó una versión extendida como sencillo de 12 pulgadas y en el álbum de la banda sonora de la película.

Private Dancer (1984) La banda de rock británica, Dire Straits, grabó los instrumentos, pero el escritor de la canción y vocalista principal del grupo, Mark Knopfler, consideró que la letra no era adecuada para una voz masculina y la pista se eliminó del proyecto. John Carter la produjo para el quinto álbum en solitario de Turner del mismo nombre. Rebobinando Tina Turner: "Private dancer" Escuchar audio

The Best (1989) "The Best" es una canción de la cantante galesa Bonnie Tyler de su séptimo álbum de estudio, Hide Your Heart (1988). Escrita por Holly Knight y Mike Chapman. Producida por Desmond Child, la versión de Tyler se convirtió en un éxito entre los 10 primeros en Noruega, pero fue un éxito menor en otros lugares. En 1989, la cantante estadounidense Tina Turner lanzó una versión de "The Best" para su séptimo álbum de estudio, Foreign Affair. Se convirtió en un éxito en las listas internacionales y alcanzó el disco de platino en el Reino Unido. En 1992, volvió a grabar la canción a dúo con el cantante australiano Jimmy Barnes.

Open Arms (2004) Fue escrita por Colette van Sertima, Ben Barson y el ex miembro de Kane Gang, Martin Brammer, y producida por Jimmy Hogarth para su álbum recopilatorio All the Best (2004). Fue una de las últimas nuevas canciones de la artista que consiguió buenas posiciones en las listas de éxitos de todo el mundo.