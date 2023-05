Tina Turner, la diva del rock que desafió todos los límites

Anna Mae Bullock era la menor de tres hermanas de una familia de campesinos que vivía en Brownsville, Tennessee. Cuando todavía era muy pequeña, su madre abandonó el hogar harta de sufrir malos tratos por parte de su marido, y ellas se mudaron a vivir con su abuela. A los 16 años comenzó su contacto con la música y a los 17 conoció en Saint Louis a Ike Turner, que no tardó en contratarla como vocalista de su banda The Kings of Rhymth y más tarde se convirtió en su marido. Así nació la tigresa del rock and roll, Tina Turner.

Esta megaestrella de la música ha muerto a los 83 años en su casa de Zúrich después de sufrir una larga enfermedad. Desde RNE le rendimos un homenaje sonoro y audiovisual gracias al archivo de RTVE.

Vivo retrato de lucha y superación El dúo Ike & Tina Turner debutó en 1960 con el tema "A fool in love" y, años después, alcanzarían el éxito con "Proud Mary". Una primerísima Tina que comezó de la mano de Ike hasta su divorcio musical y personal en 1978. Consciente de que su vida era un infierno, abandonó a su marido tras recibir la enésima y última paliza por parte de este. Víctima de malos tratos y de infinitas infidelidades que le llevaron al más profundo desasosiego y a un intento de suicidio. Mujeres malditas Tina Turner: fama, tristeza y miedo Escuchar audio Aunque fue todo un referente del rock and roll más salvaje durante los años 1966 y 1975, su carrera se dispararía a partir de 1983. Con la carrera casi perdida después de su divorcio y olvidada por gran parte del público, su casa de discos decidió a principios de la década que había llegado el momento de resucitar musicalmente a esta diva. Lo que fue un grandísimo acierto. En menos de un año, pasó de ser la mujer de Ike a lo que una revista llamó "la estrella más querida de los años 80". Su presencia se fue haciendo imprescindible. Tina Turner por fin tenía el control sobre su vida y sobre su carrera. Regresó al mundo de la música como solo una diva sabe hacerlo: por la puerta grande y con Private dancer, un disco en el que contiene temazos de Al Green y de otros grandes como Mark Knopfler. De hecho, el tema que da título al disco es un tema deshechado del álbum Love over gold de Dire Strates, la banda de Knopfler. Pensaron que no era un tema muy apropiado para que lo cantase un hombre y el propio guitarrista se la dio directamente a Tina. Incluso, varios de los componentes participaron en la grabación de Private dancer, no solo de la canción, sino de todo el disco. Rebobinando Tina Turner: "Private dancer" Escuchar audio Un álbum que fue nominado a seis Grammy, de los cuales a la diva estadounidense le caerían cuatro. Años después, allá por el año 1986, Tina Turner demostraba con un nuevo disco que su éxito no era casualidad: Break every rule, para el que contó con algunos de sus creadores talismán. Los mismos que habían creado para ella "We don't need another hero", "Two people" o "What's love got to do with it". Rebobinando Tina Turner "What you get is what you see" Escuchar audio Se acabaron los 80 y fueron muchos los que ya pensaban que Tina había alcanzado la cima de su carrera. Pero nada que ver. En los 90 volvía a dejarnos a boquiabiertos. Y es que la artista llegó a colaborar en varias bandas sonoras y debutó como actriz en cintas como Mad Max junto a Mel Gibson. Pero seguro que por lo que más recuerdas a la legendaria Tina en este mundillo es por su aparición estelar en el videoclip de Goldeneye como chica Bond, musicalmente hablando.