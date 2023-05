Muere Tina Turner a los 83 años

La cantante Tina Turner ha muerto a los 83 años en su casa de Zúrich después de sufrir una larga enfermedad, según ha informado un portavoz de la familia en un comunicado. La leyenda del Rock 'n' Roll grabó innumerables éxitos como 'Simply the best' o 'What's Love Got to Do with It'.

"Con su música y su infinita pasión por la vida, ella maravilló a millones de fans en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy le decimos adiós a una querida amiga que nos deja a todos su mayor trabajo: su música", señala la cuenta de la cantante en Instagram.

Comenzó su carrera musical a mediados de la década de 1950 con Ike Turner, quien sería su primer marido y pareja artística en el exitoso dúo Ike & Turner. Debutó con el single 'A fool in love' y después continuó con otros éxitos memorables como 'Proud Mary' y 'Nutbush City Limits', una canción que ella escribió.

Durante la década de los 80 la cantante ganó seis de sus ocho premios Grammy. En esa época una docena de sus canciones estuvieron en el Top 40, entre ellas, 'Typical Male', 'The Best' o 'Private Dancer'. Otro de los hitos de su carrera fue en 1988 en Río de Janeiro con un concierto que atrajo a 180.000 personas. En total, la cantante vendió más de 200 millones de discos en todo el mundo.

Con su gusto por la experimentación musical y las baladas contundentes, Turner consiguió encajar a la perfección en un panorama pop en el que los aficionados a la música valoraban los sonidos electrónicos.

Turner se instaló en 1995 junto con su marido, el productor musical alemán Erwin Bach, en Suiza y en 2013 renunció a su nacionalidad estadounidense y adoptó la de su país de residente. El mismo año de su naturalización como ciudadana suiza, Turner sufrió un incidente cerebrovascular y tres años después se supo que sufría cáncer intestinal.

Grandes éxitos

Su carrera estuvo plagada de grandes éxitos que se han quedado en la memoria de todos y que le permitieron ganar ocho premios Grammy. El primero de ellos lo ganó en el año 1972 gracias a la mítica canción 'Proud Mary'.

En los años 80, ya como solista, alcanzó también un gran éxito con el álbum 'Private Dancer' de 1984, producido por Mark Knopfler, con canciones de la época como 'What's Love Got to Do with It', 'Let's Stay Together', 'We Don't Need Another Hero' y 'The Best'.

Con el tema de 1986 'One of the living' también consiguió hacerse con uno de estos prestigiosos premios musicales.