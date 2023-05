La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid este 28M, Rocío Monasterio, ha asegurado que priorizará poner fin a la “inseguridad en los barrios” y a la ocupación si es llave de gobierno y que, depende de la “fuerza” que les den los madrileños en estas elecciones, podrán “condicionar el gobierno y las políticas de los próximos cuatro años”.

En sendas entrevistas en TVE y en RNE, Monasterio no ha aclarado si exigirá a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), entrar en un gobierno de coalición (las encuestas sitúan a los ‘populares’ cerca de la mayoría absoluta pero necesitarían a los de Santiago Abascal).

“Si los ciudadanos quieren que se acabe la inseguridad en los barrios, la ocupación, que las ayudas sociales vayan para quien de verdad las necesita, tener posibilidad de tener una vivienda, impuestos bajos y que se ayude a autónomos o al pequeño comercio… entonces nos darán fuerza suficiente para poder condicionar el gobierno y las políticas de los próximos cuatro años”, ha aseverado.

A su juicio, en estos años de ejecutivos‘populares’ no ha habido mejoras en la sanidad, la educación o la vivienda. Y ha apostado por crear nuevos centros de salud “reduciendo el gasto político” y que éste se dedique también a la vivienda para jóvenes y no en “edificios de lujo para consejerías en las mejores zonas de Madrid” o en políticas de igualdad cuando “faltan ayudas a la dependencia”.

“Lo único que pido para un gobierno en la Comunidad de Madrid es empatía con los médicos que encadenan contratos, las familias que no llegan a fin de mes o los autónomos que no pueden más”, ha indicado la candidata de Vox, que ha subrayado que hay “gente mayor” que dice que “no se atreve a salir a la calle porque tienen miedo por la inseguridad”.

"Vox no puede abstenerse ante los problemas de los madrileños"

Y, preguntada sobre una posible abstención para que gobierne el PP, ha advertido que, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento, lo que no hará Vox es “abstenerse ante los problemas que tienen los madrileños”. “Hoy, Vox es el único que denuncia los problemas en todos los barrios. No puede ser que los demás partidos sean negacionistas de esto y sigan dando ayudas a quien no quiere prosperar” porque las ayudas, ha asegurado, es “para quienes más lo necesitan”. Por ello, ha incidido en que “solo si está Vox con fuerza” se va a hablar de estas cuestiones o de derogar la ley trans, porque si no, “vamos a seguir igual”.

“Ayuso me ha dejado en leído y no me ha contestado whatsapps desde el 30 de noviembre“

Y respecto a su relación con Ayuso, Monasterio ha señalado que ha sido “buena” hasta el día en que “dejó de contestar al Whatsapp”: “Ayuso me ha dejado en leído y no me ha contestado whatsapps desde el 30 de noviembre”. Aún así, ha defendido una relación de “cordialidad” pese a que se han distanciado por “caminos que obedecen la orden de Alberto Núñez Feijóo, de Génova”: “No querían una foto con nosotros”.

Preguntada por los insultos racistas al jugador del Real Madrid Vinicius, Monasterio ha negado que España sea "racista" ha rechazado estos insultos “como que insulten a cualquier otro por sus ideas políticas”. Ha denunciado que Vox “lo ha sufrido”, por lo que ha recalcado la importancia de “educar en respeto” y “reforzar la educación” para que la gente no se vuelva “manipulable” y no ocurra que “con que uno grite, otros le sigan”.

Por otra parte, ha considerado "tremendo" el ataque ocurrido en la tarde noche del lunes a la sede del PP en Móstoles, ante lo que ha advertido de que se trata de "un tema muy serio" y ha defendido el derecho de todos los partidos "a expresar sus ideas en libertad sin ser atacados". "Es tremendo que tengas que estar de campaña y vuelvas a casa y tus hijos te pregunten por qué os han ido a pegar (...) No quiero para mis hijos una España Así", ha expresado la candidata.