La política se define como el arte de lo posible, y en estas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo no es para menos. Artistas en las listas electorales hay unos cuantos, incluso exmiembros de grupos musicales que no sonarán de nada a quienes acaben de adquirir el derecho de votar por primera vez, como Duncan Dhu o Mocedades. También hay actores, y en esto hay variedad de gustos: desde el cine para todos los públicos o solo para adultos. El 28M concurre igualmente un torero o un exboxeador, que si sale elegido estará llamado a debatir con palabras y no con puños. Y entre tanta candidatura municipal hay algunos dramas familiares con esposos o hermanos que concurren con listas distintas a estos comicios.

En las listas de Iruraiz Gauna, un municipio con apenas medio millar de habitantes de Álava, corre sangre real por una de las candidatas del Partido Popular, Mercedes de Borbón. La ‘popular’ es hija de Leandro de Borbón, que en 2003 y en una sentencia histórica fue reconocido por la Justicia como hijo del rey Alfonso XIII. Y ella es solo una de los muchos candidatos que llaman la atención este 28M y que han recopilado los centros territoriales de la Agencia Efe.

Un dato sobre los borbones es su tradicional afición a la tauromaquia, y hay un candidato que, aunque no va en la lista de Mercedes de Borbón sino que concurre con Vox al Ayuntamiento de Valencia, es torero. Su nombre es Vicente Barrera y ya en 2019 saltó al ruedo electoral como número 10 en las listas de los de Santiago Abascal. Ahora, ha escalado tres posiciones hasta ser número siete.

Otra profesión de riesgo de los candidatos a este 28M es la de boxeador. Lo sabe Alfredo Evangelista, el uruguayo que en 1977 logró el hito de aguantar 15 asaltos al mítico Mohamed Alí, perdiendo al final a los puntos en el campeonato mundial de pesos pesados. Apodado el “Bichuchi” o el “Lince de Montevideo” y campeón en varias ocasiones de Europa, Evangelista ya no se dedica al Boxeo y este 28M va en una lista independiente en Carballeda de Valdeorras (Ourense).

Stripper y actor porno Y de un espectáculo no apto para todos los públicos por su contenido violento pasamos a otro: el cine XXX. Y es que Antonio Toribio, el candidato de Cambios, Respuestas y Soluciones a la Alcaldía de Sant Adrià de Besós (conocido también como Toribio Tony), es un actor porno y vigilante de seguridad que se define a sí mismo, en su cuenta de LoverFans (similar a OnlyFans), como “stripper, gogó y amante del fitness y las mujeres”. No es el único candidato este 28M que se ha dedicado al cine para adultos. La lista del PP de Carcelén (Albacete) va encabezada por Antonio Moreno, un ganadero y ex bombero forestal que en el pasado fue también actor porno con el nombre artístico ‘Héctor de Silva’. Este 28M también hay una actriz, Vicky Peña, que logró el Goya a mejor actriz de reparto por la película Secretos del Corazón, de Montxo Armendáriz (que a finales de los años 90 representó a España en los Oscar). Peña también fue galardonada en 2009 con el Premio Nacional de Teatro. Ahora, va la número 39 en la lista de los ‘comunes’ de Ada Colau al Ayuntamiento de Barcelona.

Duncan Dhu, Mocedades… la BSO del 28M Y si el cine tiene ya su representación en esta campaña, la banda sonora la ponen otros candidatos como JuanRa Viles, que fue batería de Duncan Dhu y posteriormente productor del grupo bilbaíno Dinamita pa' los Pollos antes de emprender su carrera en solitario. Este 28M concurre de nuevo por el PNV al Ayuntamiento de San Sebastián, donde es concejal desde 2011. Siguiendo en el PNV, aunque esta vez en las listas al Ayuntamiento de Bilbao, hay otro músico, el ex cantante de Mocedades entre 1993 y 1996 Íñigo Zubizarreta, que también es concejal actualmente de esta formación. Y más música este 28M: el cabeza de lista de ERC en Consatí (Tarragona) es Joan Reig, batería del grupo Els Pets que va como independiente; y los cantautores Quico Pi de la Serra (Barcelona en Comú) y Miquel Gil (Compromís). Cambiando de tercio, este 28M concurre un televisivo chef en las listas de Juntos Por Extremadura a la comunidad, Antonio Granero, muy conocido en la región por su programa de cocina en Canal Extremadura.

Ángel y Paqui, un Romeo y una Julieta que se enfrentan este 28M Dicen que en las cenas familiares no es conveniente, entre otros temas, hablar de política. Pero ¿qué ocurre si todos los días se cena con un marido o una mujer con el que compite directamente en las elecciones?. Eso lo saben Ángel y Paqui, un matrimonio de Plasencia que compite directamente en listas enfrentadas al Ayuntamiento. Él, número tres de Vox, y ella, una edil de Ciudadanos que concurre este 28M como número dos en las listas de Levanta, una nueva coalición regionalista. Ocurre algo similar en Munilla (La Rioja), donde otro matrimonio, el de Miguel y Mercedes, se enfrenta en las listas del PP y del PSOE, respectivamente. Él lleva siendo 20 años edil de su formación en el Ayuntamiento, pero este año, Mercedes ha decidido dar el salto y es cabeza de lista de los socialistas.