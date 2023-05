El 28 de mayo los ciudadanos de doce comunidades autónomas, de Ceuta y de Melilla están llamados a las urnas en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Los escenarios están abiertos y las encuestas prevén que en muchos de estos territorios, sin mayorías absolutas esperables, serán necesarios los pactos para formar gobierno. Y si algo ha demostrado la política en los últimos años es que no hay partido pequeño cuando con un solo escaño tiene la llave de una investidura.

En este contexto, los partidos regionalistas jugarán previsiblemente un importante papel en varios territorios tras las elecciones autonómicas, como Aragón Existe, Coalición Canaria, el independentismo en Navarra o los múltiples partidos locales de Baleares. Estos partidos, en caso de ser determinantes, establecerán los pactos que consideren y que podrían facilitar gobiernos de uno o de otro color.

Una entrada en escena determinante de Aragón Existe

Aragón es una comunidad con una importante tradición de partidos regionalistas, como la Chunta Aragonesista (CHA) o el Partido Aragonés (PAR). En la última legislatura, ambos partidos han formado parte de la coalición de gobierno encabezada por el socialista Javier Lambán. Pero las encuestas no dan un claro bloque ganador entre la izquierda y la derecha y aquí es donde entra un nuevo actor clave, Aragón Existe, que se presenta por primera vez y que no se cierra a pactos con PSOE ni con PP.

Este partido, que forma parte del movimiento de la España Vaciada, surge como respuesta al problema de la despoblación, el envejecimiento poblacional y la dispersión, y al olvido histórico de los distintos gobiernos a estos territorios. La España Vaciada tuvo su revolución en 2019, cuando decidió pasar del asociacionismo a la primera línea de la política, y consiguió un diputado en las generales de diciembre: Tomás Guitarte, de Teruel Existe. Pues bien, ahora Guitarte ha decidido dar el salto a estas autonómicas encabezando la formación Aragón Existe, y espera seguir la senda de lo que hizo Soria Ya! en las autonómicas de Castilla y León el pasado 2021 (entró con fuerza en la asamblea regional) y convertirse en un actor determinante.

Según el promedio de encuestas de RTVE.es, Aragón Existe conseguiría cinco escaños de una tarta altamente fragmentada. Y tendría la llave de la investidura porque tanto el bloque de izquierda (PSOE, Podemos, Chunta, IU y sin el PAR, que no obtendría escaños) como el de la derecha (PP, Vox y Ciudadanos) no alcanzarían la mayoría absoluta situada en 34 escaños. Todo dependería de qué hace la formación que encabeza Guitarte, que en el Congreso ha dado apoyo habitual al actual Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez pero que no se cierra a pactar con el PP con tal de lograr beneficios para su tierra.