*La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, mostró en el primer debate electoral de la región un cartel que dice textualmente "un MENA (menor extranjero no acompañado), 6.487,17 euros. Tu abuela, 585,84 euros de pensión al mes". Esta comparación mezcla dos datos que no son equiparables: los recursos destinados a la acogida de una persona -de un presupuesto pendiente de ejecución- y la asignación directa que recibe una pensionista.

Además de mostrar el cartel, en el debate de candidatos a la Presidencia regional en Telemadrid celebrado el 16 de mayo, Monasterio se refirió al "coste" que supone la acogida de los menores extranjeros no acompañados para los madrileños: "Aquí tenemos negacionistas de que exista un problema en la sanidad y negacionistas de que existe un problema de inseguridad. Yo la verdad es que tengo que decirles que me equivoqué. Me equivoqué cuando dije que cada MENA en Madrid nos costaba 4.700 euros al mes. Me equivoqué totalmente. No era verdad. Resulta que en Madrid cada MENA nos cuesta 6.400 euros al mes. Y luego nos dicen que no hay ayudas para el logopeda, no hay ayuda para extras de educación, luego resulta que no hay para pagar mejor a los médicos, resulta que tampoco podemos hacerles contratos que no sean temporales a los médicos, con los médicos casi en algunos hospitales el 70% en temporalidad. Luego nos dirán, además, que el problema no existe. Vaya usted a Villaverde o a Carabanchel, o aquí al lado, en La Latina, hace unas horas, un colombiano ha apuñalado. Esto es la historia de todos los días, ese chico de 22 años en Bravo Murillo, trinitario, o el otro en Hortaleza, o el otro día en Aluche, 18, o en Paseo de la Dirección, dos chicos, o en Barrio del Pilar ese chico de 14 años que salía del metro y que lo apuñalaron por un móvil. Eso todos estos partidos lo niegan y lo que no puede ser es que estemos dedicando recursos desorbitados para menas cuando resulta que no tenemos para otro. Cuando resulta que sí tenemos un problema en sanidad que hay que resolver. Hay que pagar mejor a los médicos y hay que acabar con la temporalidad. No puede ser como me decía el otro día una doctora, experta en cáncer de riñón, me decía ‘oiga, yo llevo 20 años tratando a los enfermos más complicados y fui el otro día a pedir al banco una hipoteca y me dijeron que no me la daban porque llevo 20 años encadenando contratos temporales’. Esto no puede ser. No puede ser".

Y minutos después, tras los reproches de la candidata de Más Madrid, Mónica García, y del PSOE, Juan Lobato, añadió: “Las familias madrileñas no tienen 6.487 euros al mes para criar a sus niños. Ojalá lo tuvieran, ojalá lo tuviéramos todos, pero la familia media de Madrid no lo tiene. Lo tenemos para un MENA, pero no lo tenemos para las familias madrileñas.Es un tema ya de sentido común, ya de verdad no hace falta otra cosa".

¿De dónde sale la cifra que Monasterio muestra en el cartel y cita en sus declaraciones?

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid rechazan el mensaje del cartel y aclaran que en ningún caso los menores migrantes disponen de 6.487 euros al mes en Madrid, y así lo demuestra la documentación contractual relativa a la prestación de este servicio de acogimiento de estos menores tutelados.

VerificaRTVE ya lo explicó en dos ocasiones cuando Vox difundió mensajes similares en la anterior campaña electoral. En esta ocasión, la cifra que ha mencionado Monasterio en el debate del 16 de mayo tiene su origen en un proceso contractual todavía “pendiente de ejecución” por el que la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid prevé contratar un servicio de “acogimiento residencial de 26 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”. Este contrato no está resuelto ni se ha decidido qué organización asumirá esta gestión. El coste del servicio puede variar al no haber concluido el proceso de adjudicación. De acuerdo con la documentación del proceso, el contrato tiene un presupuesto total de “8.096.000 euros” por un periodo de dos años prorrogable a otros dos. La cifra de 6.487,17 euros es el resultado de dividir el total del presupuesto por las 26 plazas de acogida y por los 48 meses de duración máxima del servicio. De acuerdo con la documentación contractual y como nos confirma la Consejería de Familia, esta cifra corresponde al coste del servicio de acogimiento.

En abril de 2023, Monasterio afirmó que la Comunidad de Madrid paga "13.000 euros al mes" por cada menor extranjero no acompañado. Esta cifra es errónea de acuerdo con la documentación del proceso contractual para la acogida de estos 26 menores. Esos 13.000 euros al mes son el resultado de la división del presupuesto total del contrato (8.096.000 euros) entre las 26 plazas para menores y una segunda división por 24 meses de servicio. Sin embargo, el proceso contempla ese presupuesto para un periodo de 48 meses, repartido en una fase inicial de 24 meses y una segunda de prorrogada por otros 24 meses.

La Consejería de Familia, Juventud y Política Social asegura a VerificaRTVE que esta cifra se corresponde con “el coste de los recursos necesarios por la Comunidad de Madrid” y que “responde a sus necesidades de atención y de intervención independientemente de su origen".

La Fundación Diagrama, una de las organizaciones no gubernamentales que gestiona el acogimiento residencial de menores migrantes no acompañados en Madrid, ya ha explicado anteriormente a VerificaRTVE que las concesiones de las comunidades autónomas no son "un sueldo que los menores reciben tal cual, que esté a su disposición".

El presupuesto para esta acogida residencial de menores tutelados, tanto extranjeros como nacionales, no es una cantidad directa asignada a estos menores. La cifra engloba el coste de todos los servicios necesarios para acoger a estos menores de edad. De acuerdo con Xavier Parra, coordinador técnico del Servicio Capuchino para el Desarrollo (SERCADE), el presupuesto de una acogida residencial de menores no acompañados comprende "la gestión de un conjunto de servicios entre los que están mantener un espacio o gestionar a su personal, un personal que puede ser extranjero o español". Las partidas económicas de estos servicios, según este experto, están muy ajustadas a los pliegos de prescripciones técnicas" de la autoridad que contrata: "Es un mínimo para que esta atención a las personas sea posible".

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece en su artículo 20 que “los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado” (págs.14-15). La Convención insta a los países firmantes a “garantizar, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidados para esos niños” como “la colocación en hogares de guarda" o “la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores”.

