Mari Carmen estuvo siete años en predialisis debido a una vasculitis en los riñones que amenazaba con sufrir complicaciones. Cuando tuvo que afrontar la posibilidad de someterse a un trasplante, sus hermanos no se lo pensaron dos veces y se presentaron como posibles donantes vivos. "Era la única opción que tenía, pero sabía que mi familia me iba a responder", cuenta a RTVE.es. A partir de ese momento comenzó un largo camino lleno de pruebas médicas, burocracia y, sobre todo, espera.

En su caso, empezaron el proceso en septiembre y el trasplante no se produjo hasta el mes de abril. Hicieron un total de 33 visitas al hospital para poder elegir al donante y comprobar que todo cumplía con los requisitos. "Primero hay que ver la compatibilidad y luego empiezan los procesos administrativos. Te tienen que ver la trabajadora social, la psicóloga y un comité de ética", cuenta.

"Necesita hacerse una evaluación psicosocial para garantizar que la donación se produce de forma libre, sin ningún tipo de coacción", explica por su parte la presidenta de la Organización Nacional del Trasplante (ONT), Beatriz Domínguez-Gil. A todo ello se suma la cirugía, el tiempo de recuperación y las revisiones posteriores, que pueden durar toda la vida.

Todo esto conlleva muchas ausencias o retrasos en el trabajo en días discontinuos que pueden tener consecuencias negativas en el ámbito laboral del donante, hasta el punto de tener pérdidas económicas o poner en riesgo su puesto. "Conozco muchas personas trasplantadas que sus familiares, sobre todo los que han trabajado en empresas privadas, han tenido muchas dificultades y presiones en el proceso", cuenta Mari Carmen.

Pone también de ejemplo a uno de sus hermanos, que veía con agobio cómo los retrasos en las citas y los tiempos de espera podían afectarle. "Es portero en un bloque de pisos y se ponía atacado porque, por ejemplo, la visita al hospital no es siempre puntual. Te dicen a las 16:30 y te pueden atender a las 17:15", dice. Por suerte, su donante fue otro de sus hermanos, Pepe, que trabajaba para la administración pública, por lo que tuvo más facilidades para poder llevar a cabo los trámites.

Fidelitis, un despacho de abogados que trabaja habitualmente con asociaciones de pacientes en materia de incapacidades laborales y Seguridad Social, también señala que las bajas previas para los trámites "pueden resultar un motivo de despido". No obstante, destaca que desde el año pasado se dictaron "sentencias favorables que comportan la nulidad del despido, así como la indemnización para el trabajador" en casos relativos a incapacidades temporales.

"La empresa tiene que demostrar que no ha sido esa enfermedad o esa discapacidad el motivo del despido, sino que ha sido otro: el que haya empeorado su rendimiento o que cometan errores continuados, etcétera", explica a RTVE.es el presidente de Fidelitis, Lorenzo Pérez, que señala que mucha gente desconoce esto y no se anima a defender sus derechos.

"Recuperarme bien me costó casi un año"

Además de las posibles penalizaciones laborales, las personas donantes muchas veces tienen que renunciar a sus trabajos voluntariamente para cuidar de su familiar. Es el caso de Aurora, que dejó de trabajar como peluquera cuando su hijo de tres años enfermó por problemas en el riñón. "Aparte de yo no encontrame bien, tenía que estar cuidándolo a él, y quién mejor que una madre", cuenta a RTVE.es.

“Al final hay un sueldo menos en casa“

Decidió donarle uno de los suyos para evitar que entrara en diálisis y, aunque el proceso del trasplante duró poco, el de recuperación fue más duro de lo esperado. Asegura que no podía volver trabajar "por mucho que quisiera": "Recuperarme bien me costó casi un año, yo me cansaba muchísimo".

Señala que por ello siempre se echa en falta cualquier tipo de ayuda o apoyo económico ante una circunstancia que "no es fácil". "Al final hay un sueldo menos en casa", subraya.

Para ella, aunque no tenga una discapacidad, conlleva también unas secuelas que hay que tener en cuenta para poder retomar su día a día. "Quieras que no, a mí me lo dijeron claramente cuando fui a donar: '¿Eres consciente de que se te van a quitar años de vida?'", confiesa. Además, recuerda la carga emocional que pueden suponer estas situaciones. "Si hubiera tenido una ayuda psicológica para mí hubiera sido mucho más fácil, porque había días en que me lo pasaba llorando", cuenta.