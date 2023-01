06:42

Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)

En España en 2022 se realizaron 5.383 transplantes, un 13% más que el año anterio y rozando el récord prepandémico. Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), ha estado en el 24 horas de RNE para comentar estos datos.

La directora de la ONT explica la importancia que tiene un trasplante para una persona que lo necesita y cuenta que "para que esto suceda no dependemos solo de los avances médicos sino de la contribución de la sociedad". Domínguez-Gil alaba los datos españoles pero insiste en que "hay muy pocas personas que fallezcan en condiciones de ser donantes de órganos" y a esto se le suma un problema y es que la mayor parte de las personas que fallecen en España son de edad avanzada y lo hacen por muerte natural por lo que muchas de ellas no pueden ser donantes porque sus órganos no son viables.