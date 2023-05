Montana se convierte en el primer estado de EE.UU. en prohibir TikTok

El gobernador del estado estadounidense de Montana, Greg Gianforte, ha anunciado este miércoles la prohibición de la aplicación TikTok, convirtiéndose así en el primer estado en tomar esta medida.

Gianforte ha explicado que ha tomado esta medida "para proteger los datos personales y privados de los habitantes de Montana del Partido Comunista Chino", según ha indicado a través de su perfil en la red social Twitter.

Así, ha señalado que "TikTok es tan solo una aplicación vinculada a adversarios extranjeros", razón por la que ha ordenado al director de información del Estado "que prohíba en la red estatal cualquier aplicación que proporcione información o datos personales a adversarios extranjeros".

“TikTok is just one app tied to foreign adversaries. Today I directed the state’s Chief Information Officer to ban any application that provides personal information or data to foreign adversaries from the state network. pic.twitter.com/92Im6D9Jgx“