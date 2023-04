El parlamento estatal de Montana (Estados Unidos) ha aprobado este viernes un proyecto de ley destinado a prohibir la aplicación TikTok, propiedad de la china ByteDance, en los dispositivos móviles de todos sus habitantes.

Montana podría convertirse en el primer estado de EE.UU. en prohibir por completo TikTok si el gobernador de Montana, el republicano Greg Gianforte, estampa su firma en la iniciativa, lo que haría que se convierta en ley y entre en vigor.

