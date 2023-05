EE.UU. y Arabia Saudí celebran el inicio de conversaciones entre las partes en conflicto en Sudán

Estados Unidos y Arabia Saudí han celebrado este viernes en un comunicado conjunto el inicio de unas conversaciones "prenegociación" entre las partes en conflicto en Sudán, que comenzarán este sábado en la localidad saudita de Yeda.

"El reino de Arabia Saudí y los Estados Unidos animan a ambas partes a considerar los intereses de la nación sudanesa y su pueblo y a participar en las conversaciones por un alto el fuego y un fin al conflicto", han dicho ambos Gobiernos.

“The U.S. and the Kingdom of Saudi Arabia welcome the start of pre-negotiation talks between the Sudanese Armed Forces and the Rapid Support Forces in Jeddah. I thank KSA for hosting. We urge the parties to engage in these talks seriously as a path toward ending the conflict.“