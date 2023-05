Mensajes de redes afirman que el cocinero Alberto Chicote ha sido detenido tras haber desvelado una “laguna jurídica” que permitiría a cualquier ciudadano hacerse rico y difunden imágenes que muestran al conocido chef como si estuviera arrestado. Es falso. Las fotografías son un montaje que suplanta a Chicote y le atribuye unas declaraciones que no ha realizado, con el objetivo de promover una plataforma de criptomonedas que no tiene autorización para operar en España. Te lo explicamos.

“Alberto Chicote habló sin querer de una laguna jurídica que haría rico a cualquier español”, leemos en un vídeo de TikTok que suma 2.400 ‘me gusta’. El vídeo difunde una imagen que muestra detenido al chef español, escoltado por cuatro guardias civiles. La foto incluye un titular con el logotipo de El Mundo que dice lo siguiente: “El escándalo que conmocionó todo el mundo Alberto Chicote no sabía que la cámara seguía grabación” (sic).

El cocinero Alberto Chicote no ha sido detenido. Es falso. El chef no ha realizado las declaraciones que se le atribuyen y las imágenes que le muestran como si estuviera arrestado son un montaje fotográfico. Lo confirma el cocinero y presentador español en un mensaje en Instagram en el que denuncia que su imagen se ha usado sin su consentimiento. “Por burdos que sean los montajes no deja de ser despreciable la gente que intenta aprovecharse de la imagen de los demás para estafar a los incautos”, afirma. Chicote aclara que "nunca” ha realizado ninguna declaración como la que le atribuyen los mensajes de redes. El cocinero también desmiente desde Twitter los montajes fotográficos que le presentan como si estuviera arrestado: “Todo esto es falso”.

“El montaje es tan burdo que cuesta creer que se pueda confiar en el mensaje y en quienes lo lanzan.

Pero por si acaso lo dejo claro. TODO ESTO ES FALSO.

Se apropian de mi cara para ponerla en un montaje e intentar estafar a los incautos.

Mucho ojo con esta gente!!! pic.twitter.com/EDMCsI4bU3“ — Alberto Chicote (@albertochicote) May 2, 2023

Gracias a una búsqueda inversa de las imágenes difundidas por redes, hemos constatado que las imágenes originales no muestran al chef sino a otras personas, lo que pone de manifiesto que se trata de un montaje fotográfico. La fotografía que muestra a Chicote esposado y escoltado por guardias civiles en realidad es una instantánea que corresponde a la detención en abril de 2020 de Juan Antonio Marín, gerente de la empresa Magrudis, acusado por la distribución de carne mechada contaminada con listeriosis en 2019. También ha sido manipulada la imagen que muestra a Chicote con dos agentes de la Policía Nacional, ya que la foto original corresponde a la llegada a la Audiencia de Pontevedra del acusado por el triple crimen de Valga. La tercera imagen que se ha editado para hacerla pasar por una inexistente detención de Chicote es una foto que muestra al ex líder del cartel mejicano de La Resistencia Ramiro Pozos González, más conocido como ‘El Molca’. Otra de las instantáneas utilizadas para el montaje fotográfico del falso arresto de Chicote se corresponde con una fotografía tomada al narcotraficante mejicano Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias ‘El Coss’.