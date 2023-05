La coronación de Carlos III como monarca de Reino Unido tras la muerte de Isabel II movilizará Londres este sábado 6 de mayo. Un evento que irá más allá de la ceremonia en la abadía de Westminster y que comenzará a inundar la capital desde las 06:00 hora local (las 07:00 hora peninsular española). En RTVE.es te contamos todos los detalles y horarios para seguir la agenda del día.

El rey Carlos III y la reina Camila saldrán del palacio de Buckingham rumbo a la abadía de Westminster en una ruta que les llevará a lo largo de The Mall, Trafalgar Square, Whitehall y New Palace Yard .

Según la BBC , también se reunirán temprano en la mañana del sábado los miembros de las Fuerzas Armadas que participarán en la procesión , aunque esta no partirá del palacio de Buckingham hasta las 10:20 hora local (11:20 hora peninsular española). Ese trayecto de ida lo harán montados en la carroza Diamond Jubilee, elaborada para celebrar el 60 aniversario del reinado de Isabel II en 2012 y que cuenta con calefacción, aire acondicionado, luz y elevalunas eléctrico.

Las celebraciones de la coronación, no obstante, no cesarán el sábado cuando los reyes vuelvan al palacio. El domingo 7 de mayo la BBC organizará y retransmitirá en vivo un concierto especial en el Castillo de Windsor que contará con estrellas internacionales como Take That, Katy Perry y Lionel Richie.

Lunes 8 de mayo - The Big Help Out

Dos días después de la coronación, el lunes 8 de mayo, se invitará a los británicos a participar en The Big Help Out, una iniciativa que busca alentar a las personas a unirse a voluntariados en sus zonas locales.