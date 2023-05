EMAYA posa en marxa el pla de reforç de neteja d'estiu

EMAYA ha començat el pla de reforç de neteja i recollida de residus per a aquesta temporada turística. L’increment de recursos que es va iniciar a principis d’abril amb la Setmana Santa, es completa ara a principis de maig i es perllongarà fins al final d’octubre. El reforç d’estiu suposa la incorporació a la plantilla d’EMAYA de 170 persones, una major dotació de maquinària, especialment de vehicles de neteja amb sistemes d’aplicació d’aigua, així com l’increment de la freqüència de la recollida dels residus i la neteja dels contenidors.

L’objectiu és cobrir les necessitats de neteja i recollida de residus causades per l’increment de la presència de visitants i per l’augment de l’activitat ciutadana als carrers durant l’estiu. Amb el reforç d’estiu EMAYA aporta els recursos humans i materials per tal d’incrementar la neteja i la freqüència de la recollida de residus allà on es requereixi.

Centrada en la Platja de Palma i en més zones

Una part important del reforç de temporada alta es concentra a la Platja de Palma, per ser la zona més estacional, on és més accentuada la diferència d’activitat entre la temporada alta i la baixa. Igualment es reforça la neteja al centre històric, on es concentra un gran número de visitants i d’activitat ciutadana, i al barri de Cala Major. S’incorpora també un servei de neteja a les zones de bany (que no compten amb concessionari responsable de la neteja): el Molinar, Cala Gamba, Cala Nova, es Carnatge, les roques de Cala Major i Son Caios. La neteja de les platges (l’Arenal, Can Pastilla, Cala Estància, Ciutat Jardí, el Portitxol, Can Pere Antoni i Cala Majori) la fan els concessionaris, que també incrementen la freqüència durant l’estiu.