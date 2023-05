La Policía Federal brasileña ha registrado este miércoles el domicilio del expresidente brasileño Jair Bolsonaro en una operación relacionada con la supuesta falsificación de certificados de vacunación contra el Covid-19, según han informado fuentes oficiales. El exmandatario ha asegurado que no se ha vacunado contra el coronavirus y ha negado que haya existido fraude.

La investigación, autorizada por el magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, busca esclarecer la actuación de una presunta organización delictiva que incluía datos falsos de vacunación contra el coronavirus en los sistemas que recopilaban esa información en el Ministerio de Salud.

Los datos de vacunación del exmandatario, varios de sus familiares y asesores habrían sido manipulados para obtener el acceso a Estados Unidos.

Los teléfonos móviles del líder ultraderechista y su esposa, Michelle Bolsonaro, han sido incautados por las autoridades durante el registro.

La Policía ha informado en un comunicado que se habían llevado a cabo un total de 16 registros en Río de Janeiro y Brasilia, apuntando a "una red criminal" sospechosa de "insertar datos falsos de vacunación Covid en los sistemas de salud pública", pero sin nombrar al expresidente.

Bolsonaro: "No tomé la vacuna y punto y final"

El expresidente ha negado la posibilidad de fraude que plantea la investigación en curso y ha reiterado que no llegó a vacunarse.

"Nunca me pidieron el certificado de vacuna en ningún lugar y no existe adulteración de mi parte. No tomé la vacuna y punto final. Nunca negué eso", ha declarado Bolsonaro a la prensa frente a su residencia en Brasilia, tras el registro policial.

"No tomé la vacuna y fue una decisión mía", ha insistido. Ha añadido que su hija Laura, de 12 años, tampoco se ha vacunado y que sí lo hizo su esposa, Michelle Bolsonaro, en septiembre de 2021 en Estados Unidos, cuando viajó con su marido a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El líder ultraderechista siempre ha sido negacionista de la pandemia y cuando todavía era presidente criticó duramente las vacunas, repitiendo varias veces que no tenía intención de inmunizarse contra el virus. Fue uno de los líderes internacionales que más negó la enfermedad.