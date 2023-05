El Gobierno prevé poner en servicio el AVE de Madrid a Asturias en noviembre

El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Francisco Javier Flórez, ha señalado este miércoles en Oviedo que la previsión "de los técnicos" es que "a lo largo del mes de noviembre" se pueda poner en servicio comercial el AVE entre Asturias y Madrid.

Tras reunirse con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, Flórez ha explicado que él "no hablaría de retraso" con respecto a esta nueva fecha, sino que "simplemente es el desarrollo de unas pruebas complejas que se están llevando a cabo". Así lo ha expresado en una rueda de prensa donde también han estado el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo; la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez; y el director general de Operaciones de Renfe, José Luis Cachafeiro.

Así, Flórez ha recalcado que "la prioridad siempre es la seguridad, la funcionalidad y cumplir con los protocolos", y ha indicado que, según los técnicos, "con [el] actual ritmo" las previsiones son que la puesta en servicio se produzca "a lo largo de noviembre".

Asegura que las elecciones generales de diciembre no influyen en la decisión

Noviembre es un mes próximo a las próximas elecciones generales de diciembre, aunque Flórez ha apuntado que "las elecciones no están convocadas": "No soy el presidente del gobierno, por tanto, desconozco cuándo serán las elecciones", ha dicho. Asimismo, ha querido destacar que "el calendario electoral no ha influido en ningún momento para esta decisión" de los técnicos y que se ha tenido como prioridad "la seguridad y la funcionalidad".

Además, ha explicado que hay que homologar a los maquinistas de Renfe y la Agencia de Seguridad Ferroviaria tendrá que validar la documentación respecto a la seguridad. En ese sentido, ha comentado que si la puesta en servicio se produce en noviembre, "lo lógico" es que eso pueda estar "un par de meses antes", en septiembre. "Están trabajando los técnicos de ADIF, los técnicos de Renfe y los técnicos de la Agencia de Seguridad Ferroviaria para asegurar que todos sus protocolos se cumplen", ha matizado.

En cuanto a los trenes AVRIL, el secretario general de Infraestructuras ha señalado que podrán circular cuando estén disponibles. "Se están homologando", ha indicado, aunque ha añadido que llevan "retraso" por culpa de la empresa, de modo que actualmente no se puede asegurar cuándo van a estar disponibles.