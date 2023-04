El pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha aprobado de forma definitiva este miércoles, solo con los votos a favor del equipo de Gobierno del alcalde José Luis Amérigo (PSOE), anular el sector urbanístico ST-1 en el que se levanta el hotel de Azata del Sol en El Algarrobico, de forma que a partir de ahora pasan a ser no urbanizables.

Declaran así el suelo no urbanizable de especial protección por enclavarse en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, tal y como obligaba en firme desde 2018 una sentencia del Tribunal Supremo (TS).

El Tribunal Supremo falla que el hotel Algarrobico se construyó sobre terreno no urbanizable

Los socialistas han defendido que de esta forma se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), confirmada por el Tribunal Supremo (TS), que obligaba a adoptar esta medida, que asimismo deja abierta la puerta a la revisión de la licencia del hotel construido por Azata del Sol, lo que puede desembocar en su anulación.

El pleno ha aprobado eliminar la clasificación urbanística vigente en el sector ST-1 (El Algarrobico) y en el sector ST-2 (El Canillar) por los efectos "sobrevenidos" al planeamiento vigente por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.



La sentencia era firme desde el 2018

El pasado viernes, el TSJA dio al Ayuntamiento cinco días para presentar alegaciones antes de empezar a multar al Consistorio con 700 euros cada 20 días si no cumplía la sentencia firme desde 2018. A la salida del pleno, el alcalde ha aclarado que "siempre he cumplido con lo que la justicia me ha ordenado, son cuestiones de pleno como se ha visto hoy"

“��El suelo del paraje del Algarrobico ya no es urbanizable



▪️El cambio se hace para cumplir la sentencia que obligaba al consistorio a declarar el espacio como protegido



La votación no ha estado exenta de polémica desde el primer momento, puesto que el portavoz de Carboneras Avanza, Felipe Cayuela, ha cuestionado la urgencia de esta votación sin haber realizado siquiera una comisión informativa de forma previa.

El edil también ha señalado que "cambió de criterio de 180 grados" respecto al pleno celebrado el pasado 30 de marzo, en el que se aprobó una moción para desarrollar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para dar cumplimiento a la sentencia.

Considera Cayuela que esta "urgencia" se debe a la amenaza de multa del TSJA. "Ha convocado el pleno para defenderse de que lo multen (…) El pleno en realidad no es para acatar la sentencia, es para que no lo multen" ha sostenido.

Cayuela también ha reclamado que se depuren responsabilidades y se lleve a cabo una auditoría de la licencia para conocer quién intervino cuando se concedió, así como que se cree una comisión de investigación con este mismo fin, para que no sean los vecinos y el pueblo los que paguen las consecuencias si la promotora del hotel reclama al Ayuntamiento responsabilidades patrimoniales.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz del PP, Salvador Alarcón, quien ha censurado la forma en la que ha llegado a pleno esta modificación, sin una aprobación provisional previa. "¿Qué votamos aquí hoy? ¿Qué nos parece bien que hayan acatado la sentencia?", ha planteado.

Esta decisión abre la puerta a una posible demolición del macrocomplejo hotelero construido en la zona y que reclaman organizaciones ecologistas desde hace años.