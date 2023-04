Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han anunciado que el 1 de mayo, Día del Trabajo, se celebrarán 73 manifestaciones por toda España para exigir subidas salariales y avisaron a la CEOE de que las movilizaciones se incrementarán si no se alcanza un acuerdo general en semanas. “La paciencia se ha acabado”, advierte Sordo.

Los líderes sindicales han presentado las movilizaciones de este Primero de Mayo, que se desarrollará bajo el lema Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios. Ambos destacan que es la cifra más alta de manifestaciones para esta jornada en los últimos años.

Sordo ha criticado la “falta de corresponsabilidad” de la CEOE con el país por negarse a suscribir un acuerdo general sobre la evolución de los salarios en convenios colectivos y anticipó que “si no hay un acuerdo vamos a ir a un proceso intenso de movilizaciones” que “se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban”.

“CEOE sabrá a dónde quiere llegar”, agregó Sordo, que aclaró que con ello, los sindicatos quieren decir que puede extenderse una protesta concreta a un clima general. De hecho, señaló que las protestas en Francia contra la reforma de pensiones puede que respondan también a “otros malestares”.

Urgen al acuerdo

NI Sordo ni Álvarez quisieron pronunciarse sobre si se plantean realizar una huelga general, aunque Sordo advirtió de que, si próximamente no hay un pacto, aumentarán las movilizaciones. “O hay un acuerdo o no hay más negociación”, ahondó el líder de CCOO, que también alertó de que si vuelve a haber una situación en el país que requiera de “contención salarial” no podrá esperar la patronal que los sindicatos actúen con la misma generosidad que en situaciones anteriores.

Por su parte, Álvarez sostuvo que no quieren “dejar para septiembre” la negociación, sino que debe haber un acuerdo con CEOE sobre salarios antes del verano. “Tiene que haber reparto de los beneficios y si no, el conflicto va a crecer”, aseveró el líder de UGT, que llamó a participar en las manifestaciones, porque los trabajadores se juegan sus convenios y la CEOE “tiene que sentir el aliento” de la clase trabajadora.

Además, Álvarez resaltó que esta fecha también atañe a pymes y pequeños autónomos por la “usura” y “avaricia” de grandes empresas con “beneficios récord” que se están “quedando” con sus ganancias.

Por otra parte, los líderes sindicales emplazaron al Gobierno a que si no hay “reparto de beneficios” por la vía de los salarios, se haga por el terreno de la fiscalidad para que se puedan destinar más recursos a ayudar a las personas que lo necesitan.