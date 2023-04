"Cuando dejé las oposiciones fue de los peores momentos de mi vida, te sientes vacía", recuerda Verónica. Esta joven sevillana siempre tuvo claro que, cuando terminara la carrera de Derecho, tenía dos opciones: "Ser jueza o trabajar para mí". Y se decantó por la primera. Durante dos años de su vida, se dedicó plenamente a las oposiciones de judicatura con la ayuda de un preparador. Hasta que un día dio un giro de guion y decidió que no quería continuar. "Tienes que buscar un 'plan b' y dejar de sentir que has perdido el tiempo, aprender a aceptar que, a pesar de todo, te ha servido a día de hoy", dice con determinación.

Cuenta que se sentía capaz de sacar la ansiada plaza de jueza, pero el proceso pasa factura y tuvo que plantearse si el esfuerzo merecía la pena. "A las 7 me levantaba, desayunaba y me ponía a estudiar", dice Verónica. Hacía paradas de cinco minutos cada hora y al mediodía para comer, pero luego seguía con los apuntes. En total pasaba 12 horas diarias estudiando, a veces en casa y otras en la biblioteca, a costa de su propia vida personal.

"A mí me llevó a dejarlo lo que llaman la crisis de los tres años. Llegas un punto ahí que no avanzas tan rápido", cuenta por su parte Natalia. Graduada en Derecho y Criminología, también se lanzó a probar con las oposiciones de judicatura nada más terminar los estudios universitarios.

Al principio, cuando todo es nuevo, parece más sencillo ir memorizando la infinidad de temas que tienes que "cantar" en el examen oral. Sin embargo, una vez pasados los primeros meses, el ritmo no es el mismo y parece como si "se fuese hacia atrás". Natalia no lograba avanzar tanto como ella esperaba. "Yo creo que era un poco por toda la ansiedad", reflexiona.

Además, se sentía estancada, un sentimiento compartido con otros opositores. "Mis amigos ya empezaban a trabajar, todo el mundo empezaba ya un poco su vida y yo seguía ahí. Creo que eso también psicológicamente me afectó mucho", señala.

Según cuenta Luis Ortiz Vigil, magistrado, preparador y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, opositar supone un esfuerzo muy importante a nivel personal, porque implica "paralizar tu vida durante unos años y no llevar un desarrollo convencional". "No haces lo mismo que hace la mayoría de la gente de tu generación", afirma Ortiz Vigil, que subraya que en muchos casos estos opositores son jóvenes que acaban de terminar la carrera, cuando no siempre se tiene tan claro el futuro como parece.

Incertidumbre y dudas ante un proceso sin fecha final Cristina fue otra de esos recién graduados que optó por prepararse las oposiciones. En su caso, se presentó a las convocatorias del Servicio de Inspectores e Ingenieros Técnicos del SOIVRE, de los niveles A1 y A2. Pronto vio que eran extremadamente difíciles. Con numerosos exámenes, los aspirantes van cayendo fase a fase, hasta llegar al final solo unos pocos. Ella lo estuvo intentando durante cuatro años, pero finalmente el desgaste hizo mella, porque a la presión de estudiar se sumó la incertidumbre por la llegada de la pandemia, que provocó el retraso en los exámenes. "No sabía si iban a volver las convocatorias, se estancó el proceso", indica Cristina. Tras meses de espera, tuvo una nueva oportunidad en 2021, pero no salió como esperaba y, ante las dudas de un nuevo parón, decidió que era mejor dejarlo pasar. Además, se dio cuenta de que, en realidad, ya tenía una vida totalmente planeada y entraban en juego otros factores. "Yo tenía pareja y eso también hizo que parara, porque pensé que si aprobaba me tocaba irme lejos", añade. “Te estás enfrentando a un precipicio donde no sabes si vas a caerte o no“ Ortiz Vigil señala que uno de los retos es precisamente la falta de certeza ante los plazos y la consecución de resultados. "Normalmente, tú estás acostumbrado a realizar una actividad, a prepararla y a obtener el éxito (...) pero en este caso tú te estás enfrentando a un precipicio donde no sabes si vas a caerte o no, y eso psicológicamente es realmente duro para las personas que lo hacen", subraya. Aunque cada persona es distinta, la necesidad de aguantar la presión se convierte al final en parte de la propia prueba, lo que, como le ocurrió a Natalia, dificulta mucho seguir avanzando.

Los efectos de la autoexigencia y la falta de actividad social La psicóloga general sanitaria Lourdes Fernández explica que es normal que se desarrolle cierta dificultad de atención y concentración por el "peso psicológico" y por los síntomas físicos –fatiga, dolor de cabeza o cansancio, entre otros– que pueden aparecer durante el proceso. "También es la autoexigencia de la propia persona, juega un papel fundamental", continúa la experta consultada por RTVE.es. "La mayoría de veces nos ponemos las expectativas inalcanzables. Es como una pescadilla que se muerde la cola, porque eso lo que te va a generar es frustración", añade. Opositar, una carrera de fondo que puede pasar factura en la cartera y la salud: "Era incapaz de estudiar sin llorar" LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ Además, con las largas jornadas maratonianas de estudio, sin tiempo para ver a los amigos, sin descansos y, en algunos casos, sin poder trabajar, las relaciones sociales pueden verse afectadas. Como la propia Verónica define, durante las oposiciones todo se reduce "a cuatro paredes" y al final "tu mejor amigo es el silencio de tu casa", donde más tiempo pasas. Esta falta de actividad social conllevó en ella unos efectos que no esperaba. Lugares con mucho trasiego de personas, como los centros comerciales, le empezaron a causar ansiedad. "Yo soy una persona muy extrovertida, me gusta salir, hablar… pero vi que ya no me relacionaba tanto, me agobiaba con la gente; yo estaba cambiando y no era para bien", confiesa Verónica. Preguntada por esto, Fernández opina que la mayoría de los aspectos psicológicos que se señalan cuando hablamos de opositar no siempre vienen del propio acto de estudiar, sino por la ausencia de interacción y conciliación con el resto de ámbitos personales, junto a la autoexigencia y el perfeccionismo ya mencionados: "Al final estás rechazando el autocuidado de la vida social y somos personas gregarias que necesitamos esas interacciones". Por ello, recomienda establecer una rutina que sea lo más coherente posible, con descansos y objetivos concretos, realistas y a corto plazo, pero sobre todo "saber perdonarse". "Tienes que contar con que a lo mejor hay un día que no vas a poder cumplir. Entonces, permitirme tener un descanso, pero siempre con coherencia", ejemplifica.